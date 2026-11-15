Calciomercato Bologna: il Besiktas di Italiano guarda con interesse a Martin Vitik

Una delle ultime notizie riguarda Martin Vitik. Il futuro del giovane difensore ceco sembra essere in bilico, per quanto emerso quest’oggi dalla redazione di OneFootball. Secondo quanto trapelato direttamente dal Bosforo, il Besiktas di Vincenzo Italiano avrebbe fatto dei sondaggi per cercare di capire la fattibilità dell’operazione e portare Vitik ad Istanbul.

Calciomercato Bologna – Vitik può salutare la città?

In tutto ciò, Italiano avrebbe chiesto uno sforzo alla propria dirigenza per accontentarlo: il Besiktas potrebbe provare a prelevare il giocatore dal Bologna tramite un prestito con diritto di riscatto. Cerchiamo di far ordine. Seppur il rendimento di Vitik si sia rivelato al di sotto delle aspettative in questo anno e mezzo italiano, pare difficile pensare che il Bologna se ne privi a gennaio. Specialmente nel caso in cui a lasciare non sia solo il classe 2003 della Repubblica Ceca, ma anche un più perentorio (dal tono delle dichiarazioni rilasciate in nazionale norvegese) Heggem.

Martin Vitik fu prelevato nell’estate 2025 dallo Sparta Praga per 11 milioni di euro (più 4 milioni di eventuali bonus al verificarsi di determinate condizioni). Giovane, già nel giro della nazionale maggiore e con esperienza in Europa, tra Champions League ed Europa League. Un profilo che portava una ventata fresca alla rosa rossoblù e che arrivò per sostituire l’olandese Sam Beukema. Vitik ha firmato un contratto quadriennale, che lo lega al Bologna fino al 30 giugno 2029.

Il suo rendimento non ha finora rispettato le aspettative, tuttavia, le ultime chances che Palladino gli ha concesso hanno ripagato la fiducia dell’allenatore rossoblù. Vitik è sembrato attento, ruvido (qualità che non gli è mai mancata in questi 16 mesi rossoblù) e concentrato. E non è un caso che nelle ultime quattro partite abbia sempre giocato, dopo che nelle prime sette giornate di campionato avesse collezionato un eloquente zero in riferimento ai minuti giocati.

Cagliari, Milan, Monza e Parma sono state, in un certo senso, la rinascita di Vitik. L’ingresso di San Siro, a Milano, ha sicuramente generato consapevolezza anche nel ragazzo stesso. Poi la titolarità contro il Monza (l’unica di questa stagione) e il rigore causato contro il Parma (responsabilità da ricercare più nel Var che non nell’irruenza del difensore ceco). Nei prossimi mesi se ne saprà di più. Per il minutaggio e una centralità (parziale) ritrovata sembra poco plausibile che il Bologna lo lasci partire a stagione in corso. Ma come insegna il calciomercato, le vie dello stesso sono infinite.

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