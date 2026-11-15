Nazionali Rossoblù – 90′ per Heggem e Ferguson, Belgio-Italia senza Theate e Cambiaghi

Durante la seconda pausa Nazionali della stagione 2026-2027 (molto più breve della prima), il Bologna ha tenuto gli occhi sui suoi 11 giocatori che avevano ricevuto la chiamata delle rispettive rappresentative: da Cambiaghi a Ferguson, passando per Heggem e Theate, vediamo come se la stanno cavando i Nazionali Rossoblù.

Nazionali Rossoblù: il bilancio dei giocatori del Bologna chiamati con le proprie rappresentative

Le partite di Nations League

Nicolò Cambiaghi, unico rossoblù ad aver ricevuto la convocazione dell’Italia di Roberto Mancini, ha brillato particolarmente. Il classe 2000 è sceso in campo titolare nella grande vittoria per 3-1 ottenuta contro la Francia, servendo un assist, procurandosi un rigore e facendosi ulteriormente notare a livello nazionale. Stasera, però, non sarà disponibile per la sfida contro il Belgio: contro i Bleus, infatti, l’esterno del Bologna ha rimediato un infortunio alla caviglia e ha lasciato il ritiro azzurro, rientrando anzitempo a Casteldebole. Questa sera ci sarà un assente pure tra le file dei Diavoli Rossi: anche Arthur Theate, infatti, è tornato al Galli in anticipo. Il difensore centrale rossoblù era rimasto in panchina nel 2-1 ottenuto contro la Turchia. Quasi inutilizzato anche Artem Dovbyk, che ha collezionato solo pochi minuti al termine di Irlanda del Nord-Ucraina (1-0). Il prossimo impegno degli ucraini sarà martedì sera contro la Georgia (ultima sfida della fase a gironi del Gruppo F).

Doppia soddisfazione, invece, per Torbjørn Heggem e capitan Lewis Ferguson: entrambi sono stati schierati titolari, sono rimasti in campo per tutti i 90′ e hanno ottenuto due vittorie importanti. La Norvegia ha superato per 3 a 1 il Galles, salendo così al terzo posto del Girone D. Un risultato che ha sollevato il morale di Heggem: come riportato oggi da Il Resto del Carlino, in effetti, il difensore centrale rossoblù si era lamentato dello scarso minutaggio ottenuto finora a sotto le Due Torri. Panchina, invece, per l’altro centrale rossoblù Eivid Helland.

Ferguson e la Scozia, nel frattempo, hanno vinto per 2 a 1 contro la Macedonia del Nord e ora sono terzi nel Girone E (con il capitano rossoblù che si sta ritagliando uno spazio sempre più importante). Domani alle 20:45 la Nazionale scozzese sfiderà la Svizzera capolista del girone. Martedì sera, invece, toccherà ai norvegesi, impegnati in casa della Danimarca (seconda con tre punti in più).

Amichevoli e Under 21

L’Italia Under 21 ha replicato il successo ottenuto dalla Prima squadra, battendo in amichevole i coetanei della Francia. Gli Azzurrini hanno vinto 2-1 grazie alle reti di Camarda e Lipani, con Palmisani preferito a Massimo Pessina. Domani, poi, i ragazzi del ct Baldini saranno impegnati contro il Belgio Under 21 di Samuel Mbangula: fischio d’inizio alle 18:15. Intanto, la Finlandia Under 21 (tra le cui file milita anche il giovane terzo portiere del Bologna Ukko Happonen) hanno vinto 1-0 contro l’Irlanda.

Il Niger di Rahim Alhassane (impegnato nelle qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa) ha incassato una sonora sconfitta contro il Marocco (vincente 5 a 1). Marco Libra e il suo Venezuela, infine, hanno perso 1-0 in amichevole contro i Paesi Baschi.

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