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Calciomercato Bologna – Dovbyk: dubbi dalla Spagna, legati anche alla volontà della Roma
L’intreccio di calciomercato invernale del Bologna è legato a Dovbyk: dalla Spagna tanti dubbi sull’arrivo, legati alla volontà della Roma e ai motivi economici
È colui attorno girano la maggior parte delle voci per il prossimo calciomercato del Bologna: Artem Dovbyk. Il poco minutaggio e le varie opinioni dell’ultimo periodo hanno alimentato i dubbi su una sua eventuale permanenza sotto le Due Torri anche nel nuovo anno, con un paventato rientro in anticipo alla Roma. Ai giallorossi, nelle ultime ore, sarebbero arrivati interessi dal Valencia per l’ucraino: dalla Spagna, però, hanno più di un dubbio sul suo arrivo, per motivi economici e per le volontà proprio della squadra della Capitale.
Calciomercato Bologna, dalla Spagna: Roma vede difficile approdo di Dovbyk al Valencia
La voce è quella di Radio Marca Valencia, emittente legata al celebre quotidiano spagnolo con particolare attenzione alle vicende di casa Valencia, per l’appunto. Vicende che in questo caso potrebbero legarsi con i prossimi eventi del calciomercato del Bologna, soprattutto attorno al nome di Artem Dovbyk. Nome che, secondo Radio Marca Valencia, sarà difficile vedere di nuovo in Spagna in questa sessione invernale.
L’emittente della Comunità Valenciana sul proprio profilo X ha fatto filtrare quelle che sarebbero le sensazioni in casa Roma sull’interesse del Valencia per Artem Dovbyk, con un accento molto negativo. I giallorossi, secondo Radio Marca Valencia, non credono che il Valencia possa sostenere economicamente il trasferimento dell’attaccante ucraino, e attualmente non si sa, sempre secondo l’emittente, quali saranno i denari a disposizione del club nel calciomercato invernale.
La Roma vuole che Dovbyk rimanga a Bologna?
Interessante quello che è il finale di pensiero della Roma su Artem Dovbyk da parte di Radio Marca Valencia: i giallorossi gradirebbero che l’attaccante rimanesse in questa sessione di calciomercato ancora al Bologna, quindi quantomeno fino a fine stagione. Qui si intrecciano le parole di Fenucci, sia nelle ultime settimane e sia nella giornata di ieri: di certo, oggi, non c’è nulla. Vedremo come si evolverà la situazione.
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