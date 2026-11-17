Il Bologna punta fortemente sul talento e l’esperienza di Federico Bernardeschi e vuole prolungare la sua esperienza in rossoblù. Il numero 10 sta crescendo mese dopo mese. Dopo le prime difficoltà della passata stagione, l’ex Juventus e Fiorentina sta ritrovando la propria dimensione.

Se con mister Tedesco a inizio annata ci sono state delle frizioni che hanno contribuito all’addio del tecnico di origine calabrese, con Raffaele Palladino la situazione è decisamente cambiata. Schierato con trequartista di destra nel 3-4-2-1, il carrarino sta brillando anche se le reti stanno arrivando soprattutto su calcio di rigore.

Bologna e Bernardeschi, vicino al rinnovo

Il Bologna e Palladino dunque puntano su Bernardeschi, sperando che trascini la squadra leader esperto quale sia per esperienza che per età anagrafica. Ecco, dunque, che per il Campione d’Europa 2021 si sta avvicinando il rinnovo di contratto con il club felsineo.

Infatti, la società e l’entourage del calciatore stanno trattando da tempo per un prolungamento dell’attuale accordo in scadenza il 30 giugno 2027. Federico è entusiasta di rimanere in rossoblù e vuole prolungare il proprio legame e l’accordo sarebbe ormai vicinissimo.

La nuova scadenza sarebbe quella del 30 giugno 2029. Altri due anni, per arrivare a quando Fede avrà 35 anni e poi con ogni probabilità dirsi addio.

L’accordo originale

Per la verità, l’esperienza di Bernardeschi col Bologna, pur senza questo rinnovo, non si sarebbe interrotta alla fine di questa stagione. Il giocatore azzurro, infatti, aveva nel suo contratto un’opzione a favore della società per il rinnovo di un ulteriore anno, motivo per cui la reale scadenza sarebbe stata quella del 30 giugno 2028.

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