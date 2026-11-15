Chi è Daniel Mikolajewski, il centravanti del Parma che piace ai rossoblù in vista di gennaio

I rossoblù hanno ribaltato la loro stagione nel mese di ottobre, grazie all’arrivo di Raffaele Palladino. Il Bologna, in vista del calciomercato di gennaio, è intenzionato ad accontentare il tecnico campano con l’arrivo almeno di un centrocampista e un centravanti: il primo nome per quest’ultimo ruolo è quello di Daniel Mikolajewski.

Ecco il profilo del centravanti polacco.

La carriera di Daniel Mikolajewski

Daniel Mikolajewski nasce a Nienburg, in Germania, il 24 gennaio 2006. Attaccante polacco, cresce calcisticamente in Polonia prima di trasferirsi in Italia, dove approda al Parma, società che ne accompagna lo sviluppo fino al debutto in Serie A e al successivo trasferimento in prestito al Lucerna.

Il settore giovanile e il Parma

Dopo le prime esperienze con Jaguar Gdańsk, Lechia Gdańsk e Lech Poznań, nel 2022 approda al Parma, all’età di 16 anni. Il club emiliano lo inserisce nel proprio settore giovanile, dove l’attaccante si mette progressivamente in evidenza fino a diventare uno dei profili più interessanti della Primavera.

Nella stagione 2025/26 si rende protagonista con la formazione U20, realizzando 23 reti complessive e contribuendo al raggiungimento della finale Scudetto del Campionato Primavera 1. Un rendimento che gli permette di attirare l’attenzione della Prima Squadra e di guadagnarsi diverse convocazioni.

Zagłębie Lubin

Nell’estate del 2024, Mikolajewski si trasferisce in prestito allo Zagłębie Lubin, in Polonia, per confrontarsi con il calcio dei grandi. Nella stagione 2024/25 colleziona 10 presenze in Ekstraklasa, senza riuscire a trovare la via del gol, mentre con la seconda squadra realizza cinque reti in nove apparizioni.

Al termine dell’esperienza, nell’estate del 2025, rientra al Parma, dove prosegue il proprio percorso di crescita nella formazione Primavera.

Parma

Il 12 aprile 2026 Daniel debutta ufficialmente in Serie A, entrando nel corso della partita contro il Napoli. Un traguardo importante per il giovane centravanti, che nelle settimane successive trova ulteriori occasioni per affacciarsi al calcio professionistico.

Nel marzo 2026, il Parma rinnova il suo contratto fino al 30 giugno 2030, confermando la fiducia nei confronti di uno dei talenti più promettenti del vivaio crociato.

Lucerna

Nell’estate del 2026, il polacco viene ceduto in prestito al Lucerna, in Svizzera, fino al 30 giugno 2027. L’obiettivo è quello di trovare maggiore continuità e maturare esperienza in un campionato professionistico, confrontandosi stabilmente con giocatori più esperti.

Finora ha segnato 4 reti e servito 3 assist in Super League svizzera, torneo dove ha collezionato 11 presenze.

Mikołajewski in Nazionale

Mikołajewski ha vestito le maglie delle Nazionali giovanili polacche dall’Under 16 all’Under 21. Nel percorso internazionale si è distinto soprattutto con l’Under 17, partecipando all’Europeo e al Mondiale di categoria disputato in Indonesia.

Nel 2026 ha ricevuto la prima convocazione con la Polonia Under 21, riuscendo anche a trovare la via del gol. Un ulteriore riconoscimento per il giovane attaccante, che continua a essere considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio polacco.

Caratteristiche fisiche

184 cm x circa 80 kg, Mikolajewski è un giocatore con una importante struttura fisica. Daniel è forte fisicamente, con due importanti spalle e una forza muscolare in grado di difendere il pallone, anche a stretto contatto con gli avversari. Pur non essendo la velocità una delle sue principali caratteristiche, ha il giusto dinamismo per muoversi e attaccare gli spazi in profondità.

Grazie anche al suo fisico e al suo atletismo, è potenzialmente molto abile anche nel gioco aereo.

Caratteristiche tecniche

Destro naturale, ha un’ottima tecnica individuale, grazie alla quale Mikolajewski sa utilizzare molto bene anche il suo piede mancino. Daniel ha un buon controllo con entrambi i suoi piedi ed è particolarmente preciso e ordinato nell’esecuzione di tutti i fondamentali del calcio.

Con le sue abilità tecniche di entrambi i piedi, sia il destro che il sinistro, il centravanti polacco ha una capacità naturale e molto importante di attaccare gli spazi palla al piede. La sua conduzione del pallone è forte, rapida, veloce e vigorosa. Infatti, grazie al suo fisico, anche col pallone tra i piedi ad alta velocità, il giocatore è molto abile nel resistere ai contrasti a portare palla.

La caratteristica che probabilmente ha rapito il Bologna e ha fatto di Mikolajewski un potenziale acquisto per la formazione di Raffaele Palladino è soprattutto la sua inclinazione naturale a venire incontro al pallone e giocare con la squadra anche lontano dall’area. La sua visione di gioco, anche in profondità, è da centravanti moderno. Ma soprattutto è in grado di giocare anche di prima intenzione per smarcare i compagni.

Dopo aver giocato il pallone per sviluppare sulle fasce o sulla trequarti il gioco offensivo della sua squadra, Daniel attacca l’area di rigore da centravanti. Tuttavia, al momento gli manca e gli è mancata la cattiveria del bomber.

Dal punto di vista balistico, Daniel deve ancora affinare le proprie capacità. Può migliorare nella conclusione col pallone dalla media distanza e nel gioco aereo offensivo negli ultimi 16 metri.

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