Partita senza senso al PalaDozza. La Virtus Costa Bologna vince contro la BC Roma, in una sfida in cui gli attacchi si sono presi la scena. Le Vu Nere partono con il piede sull’acceleratore, dilagano e all’intervallo i punti segnati sono già 69 (record societario). Poi, nel secondo tempo la banda di Mumbrú vanifica le 22 lunghezze di vantaggio, e si fa rimontare dalla formazione capitolina. Nel finale punto a punto, però, Carr prende per mano la squadra e la conduce fino al pesantissimo successo per 117-110. Dopo stasera, il club dell’Arcoveggio guarda tutti dall’alto nella classifica generale, con il record complessivo salito a 8 vittorie a fronte di 1 sola sconfitta.

La cronaca di Virtus-BC Roma: primo tempo

Dopo l’ovazione per l’ingresso di Brunamonti nella Virtus 100 Hall of Fame, prende il via la partita. In attacco Roma tira quasi più da tre che da due (con scarsi risultati), mentre in difesa la zona appare fin troppo scolastica. Al 5’, le Vu Nere conducono per 13-7: già 6 punti per Diarra. Scappa via la compagine di Mumbrú sul 25-11, per ora totalmente padrona del match. Diouf e Klintman fanno quello che vogliono, intanto Hackett allarga ulteriormente la forbice (32-15). Simonović affonda la bimane, ma Bello e Baldasso siglano il +20. Mannion sulla sirena rende meno amaro il passivo. Tuttavia, al termine dei primi 10’ la sfida sembra ben indirizzata: 37-20.

In apertura di secondo quarto, la BC prova a riavvicinarsi con le iniziative di Watson e i 6 punti consecutivi firmati da Mannion (43-31). Ci pensano Carr e Moore Jr. a gettare acqua sul fuoco: 8/15 dall’arco per la Virtus al 14’. Roma trova maggiore ritmo e fluidità in attacco contro una difesa decisamente più permissiva rispetto al primo periodo. Dall’altro lato, però, la pioggia di triple si tramuta in una grandinata (59-40). C’è spazio anche per il secondo debutto in maglia bianconera di Abass, che si iscrive subito a referto con il layup. Anche Baiocchi partecipa alla festa. Appurate le difficoltà dietro, la squadra di Magro comunque conferma l’elevato potenziale offensivo. Alla pausa lunga, il punteggio è fissato sul 69-55.

La cronaca di Virtus-BC Roma: secondo tempo

Dopo essere stata anche a -22, Roma torna sotto la doppia cifra di svantaggio con le folate di Mannion e Watson (69-60). La Virtus riprende il filo del discorso con due sgasate di Carr e la bomba dall’angolo di Moore Jr. (79-66). Il Red Mamba però si conferma un vero rebus per la difesa bianconera: per lui già una doppia doppia da 22 punti e 12 assist. Le Vu Nere alzano le mani dal volante e appaiono confuse, con Simonović che fa 85-84. Diouf ne mette due, ma il 19 della BC ormai domina a rimbalzo. I capitolini falliscono un paio di occasioni per pareggiare, allora Bello e Klintman danno ossigeno alla Virtus. Al 30esimo, la partita è ancora tutta da decidere: 93-88.

Si entra nel vivo della sfida, ma le percentuali calano leggermente per entrambe le squadre: al 34’, le Vu Nere sono ancora avanti per 98-95. Allora, la Virtus si affida alle sue certezze, con Carr e Diarra che salgono prepotentemente in cattedra. Roma piazza il break con le prodezze di Davis e Watson, poi completa il sorpasso con i liberi di Strautiņš (105-106). Finale al cardiopalma al PalaDozza: Mannion risponde a Bello, poi Carr con il ghiaccio nelle vene insacca la bomba del contro sorpasso (110-108). In uscita dal time-out, le Vu Nere reggono in difesa e trovano il +4 con la penetrazione fulminea del numero 2. Poi, Diarra mette in cassaforte la partita con il tiro libero segnato e la stoppata ai danni di Flowers. Per non farsi mancare niente, Hackett ci mette la ciliegina sulla torta con il layup in contropiede, a cui si aggiungono i due liberi di Frazier. Al Madison di Piazza Azzarita finisce 117-110.

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