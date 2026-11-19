Le principali notizie sul Bologna di oggi, 19 novembre 2026: il rientro dei nazionali in vista dell’Udinese, le strategie per il mercato di gennaio, le parole di Palladino e Darmian e l’interesse del Newcastle per Juan Miranda.

Bologna, il ritorno dei Nazionali

La sosta per le nazionali restituisce a Raffaele Palladino un Bologna sostanzialmente al completo in vista della sfida contro l’Udinese. Diversi rossoblù hanno accumulato minuti importanti con le rispettive selezioni, mentre altri sono rimasti a riposo. Da segnalare il rientro anticipato di Nicolò Cambiaghi, uscito acciaccato dalla gara con la Francia ma già recuperato. Nessun problema fisico rilevante per il gruppo, anche se restano aperti alcuni dubbi sulle scelte di formazione.

Leggi qui la notizia.

Il Bologna cerca centrocampisti sul calciomercato

Il Bologna potrebbe concentrare le proprie attenzioni sul centrocampo in vista del mercato di gennaio, con l’obiettivo di ampliare le alternative a disposizione di Raffaele Palladino. La società starebbe valutando soprattutto profili giovani e con margini di crescita, in linea con le indicazioni dell’allenatore. Diverso il discorso per l’attacco, dove la presenza di diverse soluzioni in rosa rende al momento meno probabile un intervento.

Clicca qui per approfondire la notizia.

Palladino parla a Sky Sport

Raffaele Palladino ha raccontato il suo legame con Bologna e il rapporto costruito con la città e i tifosi, soffermandosi sulla tradizione delle passeggiate settimanali verso San Luca. Nell’intervista a Sky Sport, il tecnico ha parlato anche del suo approccio al gruppo, del lavoro individuale con i giocatori e della volontà di costruire un progetto duraturo in rossoblù. Spazio anche ai ricordi personali, alla famiglia e alla passione per la musica bolognese.

Qui le dichiarazioni principali dell’intervista.

Darmian e le sue prime settimane al Bologna

Matteo Darmian si è imposto rapidamente nel Bologna di Raffaele Palladino, diventando un punto di riferimento per esperienza e intelligenza tattica. Nell’intervista al Corriere dello Sport, il difensore ha commentato il soprannome di “Professore” ricevuto dall’allenatore, sottolineando l’importanza del lavoro quotidiano. Spazio anche alle ambizioni europee dei rossoblù: Darmian riconosce le potenzialità della squadra, pur invitando a mantenere equilibrio e concentrazione senza anticipare gli obiettivi.

Le dichiarazioni più importanti dell’intervista dell’ex Inter.

Newcastle su Miranda, il Bologna non molla

Juan Miranda continua ad attirare l’attenzione di diversi club europei dopo le ottime prestazioni con il Bologna di Raffaele Palladino. Dall’Inghilterra sarebbe emerso l’interesse del Newcastle, intenzionato a valutare un possibile affondo già nella finestra invernale di mercato. La società rossoblù, tuttavia, non sembra intenzionata a privarsi del terzino spagnolo, considerato un elemento fondamentale del progetto tecnico e della squadra.

Approfondisci qui la notizia.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook