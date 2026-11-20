Il Bologna continua a lavorare a Casteldebole in vista della gara casalinga del Dall’Ara, domenica alle 15, contro l’Udinese. Una gara tutt’altro che semplice per la formazione rossoblù. Nonostante l’ultima posizione della squadra bianconera, i friulani non hanno certamente una rosa di quel livello.

L’avvio di stagione però è stato davvero molto complicato per i friulani, che hanno dovuto ricorrere come gli emiliani alla sostituzione del tecnico. Perciò, Kosta Runjaic, dopo due stagioni e dieci gare, ha lasciato la panchina della squadra della famiglia Pozzo per fare posto a Paolo Zanetti. L’allenatore veneto, però, ha esordito come aveva lasciato il suo predecessore: perdendo a Venezia 2-1.

Bologna-Udinese, Davis a rischio

Ci sono pochissimi giocatori fondamentali nella formazione titolare della squadra friulana, uno di questi è il centravanti inglese dei bianconeri. Keinan Davis, centravanti ex Watford, nella passata stagione è stato fondamentale (con 10 gol) nell’ottima corsa alla conquista del 10° posto.

Tuttavia, in queste prime gare dell’annata non è stato spesso a disposizione, collezionando finora 5 presenze in campionato senza segnare. L’unica rete del britannico è arrivata in Coppa Italia. Anche a causa delle sue assenze, Runjaic ha faticato a far decollare l’Udinese, ma Paolo Zanetti rischia di non avere Davis s disposizione ancora una volta.

L’ennesimo problema muscolare della stagione del giocatore nativo di Stevenage in Inghilterra rischia seriamente di tenerlo fuori dalla sfida del Dall’Ara. Motivo per cui, Zanetti potrebbe essere costretto a schierare Bayo in attacco, in assenza di Gueye. Un problema non da poco per il tecnico appena subentrato alla guida dell’Udinese.

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