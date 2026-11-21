Per la gara interna contro l’Udinese deve fare i conti con qualche assenza per il Bologna. Nei rossoblù disponibili per la sfida, mister Palladino dovrà fare a meno di El Azzouzi e Happonen: al loro posto ha chiamato dalla Primavera il mediano Badori e soprattutto il portiere Giacomone.

Se il mediano è già piuttosto nostro ai tifosi rossoblù (in estate era a Valles e si è giocato con Libra il posto prima squadra con Libra) l’estremo difensore è decisamente meno noto. Classe 2008 è alla prima chiamata nella rosa rossoblù. In precedenza Palladino e il suo predecessore aveva chiamato il coetaneo imolese Franceschelli.

Giacomone al Bologna dall’estate: il passato alla Lazio

Giacomo Giacomone è arrivato in estate dalla Lazio al Bologna a titolo definitivo e gratuito. Il portiere arriva dopo aver maturato la propria esperienza nel settore giovanile biancoceleste.

Nato a Roma il 17 giugno 2008, il portiere ha trascorso diversi anni nel vivaio laziale, facendosi apprezzare per le proprie qualità e arrivando anche ad affacciarsi al gruppo della prima squadra. Nel corso della stagione 2025/26, infatti, era stato aggregato agli allenamenti dei senior e aveva ricoperto il ruolo di terzo portiere in alcune occasioni, senza però riuscire a esordire tra i professionisti.

L’esperienza di Giacomone in rossoblù

A luglio il Bologna ha deciso di puntare su di lui, assicurandosi il cartellino e inserendolo nel progetto della Primavera. Un investimento in prospettiva per un giovane estremo difensore che, nonostante l’età, aveva già avuto modo di vivere esperienze importanti e di respirare l’ambiente della prima squadra.

Nelle ultime settimane Giacomone si è ritagliato un ruolo sempre più importante nell’Under 20 di mister Morrone, conquistando in più gare consecutive il posto da titolare. Finora ha collezionato sei presenze tra campionato e Coppa Italia Primavera, dando risposte positive e convincendo lo staff rossoblù.

La convocazione per la gara contro l’Udinese rappresenta dunque un riconoscimento per il percorso compiuto in questi primi mesi a Bologna e un’occasione importante per vivere da vicino il mondo della prima squadra, in attesa di un possibile debutto.

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