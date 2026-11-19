Il calciomercato si muove sempre, soprattutto durante la sosta e soprattutto a Bologna. Già negli scorsi giorni si era parlato di come uno dei protagonisti di questo inizio di stagione dei Rossoblù, e cioè Juan Miranda, avesse attirato più di un attenzione nei suoi confronti, sia in Italia che all’estero. Proprio dall’Inghilterra continuano gli interessi per il terzino spagnolo, e vengono dal Newcastle: il Bologna, però, non parla, non vede…e non sente.

Calciomercato Bologna – Newcastle su Miranda già a gennaio?

La fonte e la voce di questa notizia è quella di Ekrem Konur, giornalista esperto delle vicende di calciomercato internazionale, che in questo caso coinvolgono il Bologna. Si, perché Konur, sul proprio profilo X, ha condiviso una notizia riguardo Juan Miranda, e di come il terzino spagnolo abbia attirato l’attenzione del Newcastle United, club di Premier League.

🚨#NewcastleUnited Newcastle United are interested in signing Bologna left-back Juan Miranda.



📞 The former Barcelona and Real Betis defender is attracting attention from the Premier League side as well as several other clubs across Europe.



🔄 However, Bologna consider Miranda… https://t.co/fIr34Dp4LI pic.twitter.com/ViTR1WHVkz — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) November 19, 2026

I bianconeri d’Inghilterra infatti, secondo Konur, vorrebbero affondare con il Bologna già a gennaio per il loro numero 33, pedina fondamentale nello scacchiere di Palladino, come si è visto nelle ultime giornate e dai suoi numeri. Il club inglese, contestualmente, pare abbia inserito Miranda in una lista di nomi per rinforzare la rosa, continuando a tenere d’occhio i suoi progressi.

Il Bologna dice “no”

Lo stesso Konur, nel dare la notizia dell’interesse per Miranda del Newcastle, afferma però come il Bologna sia irremovibile sul suo terzino sinistro, non pensando nemmeno di potersene privare e men che meno a stagione in corso: come detto, lo spagnolo è un elemento fondamentale della rosa. Si parla anche di interessi futuri, come scritto qualche settimana fa: i Rossoblù, però, vorrebbero proseguire ancora a lungo con il proprio numero 33.

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