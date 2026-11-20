Voci, soltanto voci. Voci che però non posso non accedere quantomeno la scintilla nel calciomercato del Bologna. Perché il protagonista è uno di quelli veri, anche in questa prima parte di stagione: Nicolò Cambiaghi. Sull’esterno italiano, già nelle scorse settimane, si erano interessati diversi club, e due di questi sembrano essere ancora presenti: Roma e Napoli. Fenucci, però, è stato chiaro: il Bologna non tende nemmeno l’orecchio.

Calciomercato Bologna: Napoli e Roma guardano a Cambiaghi

La voce è quella di Matteo Moretto, il quale ha lanciato, in un video odierno su YouTube, questa indiscrezione che coinvolge anche il calciomercato del Bologna. Più in particolare, la figura di uno dei centri di gravità di questa squadra: Nicolò Cambiaghi. L’esterno Rossoblù ha iniziato molto bene la stagione, sorprendendo anche con l’Italia, e proprio due club in Serie A non avrebbero mai tolto gli occhi su di lui nelle ultime settimane.

Si, perché secondo Moretto per Cambiaghi si sarebbero mosse, ancora una volta, rispettivamente Napoli e Roma: nulla di concreto ora, ovviamente. Ma un’interesse fatto percepire, per un’eventuale approccio futuro, magari tra qualche settimana. Approccio che, a sua volta, Claudio Fenucci ha allontanato ancor prima che potesse arrivare l’intenzione.

Il Bologna non molla Nicolò

Ribadito a più riprese proprio dall’AD del Bologna e anche dallo stesso Moretto – citando proprio Fenucci – nel dare la notizia, i Rossoblù non ascoltano nulla per Cambiaghi ad oggi. Nella finestra invernale l’esterno Azzurro viene considerato incedibile, e il Bologna vorrebbe trattenerlo anche per il futuro. Sempre Moretto, però, parla di un possibile interessamento oggi per un futuro prossimo: anche in questo caso, sotto le Due Torri non viene considerato il momento giusto.

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