Pajola: «Abbiamo dato un messaggio importante, oggi c’è stato più spazio per me»

La Virtus Bologna conquista il Moday Night al vertice della classifica di LBA contro la Germani Brescia con un Pajola formato MVP. Il capitano bianconero sfrutta l’assenza di Luca Vildoza e riparte dopo diverso tempo in quintetto mettendo insieme una gara da 17 punti, 4 assist, 4 rimbalzi e 3 palle rubate. In 27 minuti d’impiego il numero 6 bianconero ha messo in campo tutta la sua energia annullando uno dei giocatore chiave degli ospiti (Ivanovic).

Una gara importante per la classifica e la consapevolezza che la squadra di Ivanovic sta continuando a maturare partita dopo partita. Dopo la sconfitta rimediata sul campo dell’Olimpia Milano era importante riconquistare subito la vetta della classifica e i bianconeri hanno sfruttato subito la prima occasione possibile.

Le parole di Alessandro Pajola post Virtus Bologna – Brescia

«Oggi era una messaggio importante da mandare al campionato, la rivalità con Brescia continua dopo la finale scudetto dell’ano scorso. Loro stanno facendo benissimo, sono una squadra fortissima, sono stati sempre in partita, non hanno mai mollato. Merito a noi, siamo stati bravi a proteggere il campo di casa e abbiamo mandato un bel messaggio».

«Cerco di farmi trovare sempre pronto, ci sono serate in cui la palla va più dentro serate meno. Oggi c’è stato più spazio per me, sono stati bravi i compagni a trovarmi e stasera e andata bene. Ci sono sere in cui la palla va meno dentro ma bisogno sempre continuare a lavorare e avere fiducia, poi arrivano anche queste serate».

L’analisi delle dichiarazioni

Capitan Pajola sottolinea ai microfoni di LBATV l’importanza di vincere contro una delle dirette concorrenti alla vittoria finale, una squadra forte che aveva avuto tutta la settimana per preparare un match così delicato. Il numero 6 bianconero mette in evidenza ancora una volta anche l’importanza di mantenere un fattore casa sempre determinante. Una piccola stoccata anche riguardo i minutaggi che con Vildoza in campo sono scesi rispetto al solito, mentre nella serata di ieri, anche vista l’assenza dell’argentino Pajo ha tenuto il campo per ben 27 minuti.

