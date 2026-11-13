All’Efes riesce tutto, sconfitta la Virtus a Istanbul: 103-91

Ancora KO. All’Efes basta un primo tempo al limite della perfezione per spegnere le speranze della Virtus Costa Bologna: in 20’ i turchi mettono a referto ben 60 punti. Nella seconda metà di partita, le Vu Nere provano a più riprese la rimonta, però senza avere successo. Un fantascientifico Jordan Loyd disputa una quarta frazione da 10 e lode: per lui, 22 punti con 6/7 da tre. Dopo stasera, il record europeo degli uomini di Mumbrú scende a 4 vittorie e 7 sconfitte.

La cronaca di Efes-Virtus: primo tempo

Esperimento di Mumbrú, che inserisce Kokila e Diouf insieme nello starting five. La scelta paga subito i dividendi, con il franco-angolano a bersaglio dalla lunga, dalla media e in schiacciata (7-7). Con Šarić rientrato negli spogliatoi dopo un colpo subito, è Fernando a fare la voce grossa nel pitturato. Al giro di boa del primo quarto, l’Efes conduce sul 16-12, trascinata da un Malcolm in piena fiducia (13 punti). In uscita dal time-out, la Virtus perde progressivamente terreno e lucidità (24-17). Klintman punisce dall’arco, ma Strazel allunga il divario dalla linea della carità. Dopo 10’, è 28-20.

Diouf apre il secondo quarto con un gioco da tre punti; Yusta e Šarić però dall’altro lato fanno male alle Vu Nere (35-23). Dopo un avvio spumeggiante, Kokila si autoesclude dal match con 3 falli in un amen. Incontenibile Strazel, capace di creare superiorità numerica ogni volta che tocca la palla (6 assist). Dilagano i padroni di casa sul 50-33: al momento al posto del ferro vedono una vasca da bagno. Nonostante il dominio dell’Efes sotto le plance, la Virtus piazza un timido break (54-43). Nel frattempo: Fernando pasteggia contro i big virtussini, firma una strepitosa doppia doppia (15 punti e 10 rimbalzi), poi abbandona il campo per infortunio. Finale di periodo amaro per i bianconeri, con Malcolm che infila anche il buzzer beater da tre. Alla pausa lunga è 60-43.

La cronaca di Efes-Virtus: secondo tempo

Dopo la strigliata di Mumbrú negli spogliatoi, la Virtus dà segnali di crescita con Carr (65-51). Si iscrive alla partita anche Payne: tre, sei, nove in 4’ (71-53). Un paio di folate di Bello e Alston Jr. restituiscono linfa e vigore alle Vu Nere (73-61). Con l’attacco dell’Efes totalmente impantanato, ci pensa Loyd a scuotere i suoi. In difesa i bianconeri reggono bene l’urto, con Diarra che fa valere la sua verticalità. Nell’altro metà campo, il lungo maliano fa quello che sa fare meglio, capitalizzando l’alley-oop. Al 30esimo è 76-68.

Nei primi minuti di quarto periodo, la formazione turca trova ritmo e continuità dall’arco (85-73). Carr si accende definitivamente con 4 punti in fila, ma Loyd con il jumper da due getta prontamente acqua sul fuoco. Sfilza di tecnici sul parquet dopo un diverbio tra il numero 3 biancoblù e la panchina ospite. La Virtus lotta con il cuore, tuttavia il divario resta stabilmente in doppia cifra. Scivola via la partita a favore dell’Efes sul 101-85, con Šarić che sigla l’ennesima tripla del quarto. A Istanbul finisce 103-91.

Continua la striscia negativa in Eurolega per la Virtus Costa Bologna: dopo stasera sono 5 le sconfitte consecutive. In Turchia le Vu Nere restano in partita per un quarto, poi la fiumana turca prende il sopravvento. Per la banda di Mumbrú la zona Play-In si fa sempre più distante.

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