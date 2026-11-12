Che Cambiaghi in Italia-Francia! Assist e rigore procurato per il Rossoblù

Sorridono a Bologna nel vedere quel ragazzo fare un po’ come gli pare sulla fascia sinistra di San Siro in questa serata piovosa. Quel ragazzo è Nicolò Cambiaghi, titolare in Italia-Francia e assoluto mattatore del match nell’ora di gioco in cui è rimasto sul prato di San Siro: prima l’assist per il pareggio di Pio Esposito, poi il rigore procurato – poi sbagliato da Sebastiano Esposito. In mezzo c’è stato un duello con Malo Gusto dove non c’è stata storia.

Bologna, guarda che Cambiaghi: in Italia-Francia fa (quasi) tutto

Se all’inizio è sembrato un po’ più nascosto, ci ha messo poco Nicolò Cambiaghi a far capire perché Roberto Mancini lo ha scelto come titolare del suo 4-3-3 per Italia-Francia. Il numero 28 del Bologna nella serata di San Siro si prende un pezzo di scena – che poi condivide con Pio Esposito e tutto il resto dell’Italia – in un’ora di gioco nella quale attacca, recupera, corre e fa ammattire Malo Gusto, letteralmente.

Sul tabellino ci entra per la specialità di casa di questa stagione: l’assist. A modo suo, proprio: via sulla linea di fondo con il motorino, palla in mezzo per Pio che non sbaglia e pareggia. Poco dopo è provvidenziale in un recupero da calcio d’angolo a favore per far sì che la Francia non vada in porta con l’Italia decisamente scoperta. Dopo un inizio secondo tempo ancora nell’ombra, va di forza a prendersi un calcio di rigore contro un Malo Gusto che, ancora una volta, non ci ha capito molto contro l’esterno del Bologna.

Sotto le Due Torri possono solo sorridere

L’aveva guadagnata anche nel torpore Rossoblù di inizio stagione, e ancor di più che è sempre più protagonista nel Bologna Roberto Mancini non poteva non portare con sé ancora Nicolò Cambiaghi. E il tecnico che dal Rossoblù ci è passato, all’altro Rossoblù dà la titolarità in una partita fondamentale per il percorso in Nations League come questo Italia-Francia a San Siro. Cambiaghi non ha tradito la fiducia e ha dimostrato, per l’ennesima volta, quale sia il suo stato di forma in questi primi mesi della stagione: quello di un giocatore che non sente più il peso del match, e qualsiasi esso sia riesce a fare la differenza per la propria squadra. Guardandolo, a Bologna non possono far altro che sorridere, e soprattutto Raffaele Palladino.

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