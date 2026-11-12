Bologna, rendimento in calo per l’ex Lucumí: che cosa è cambiato alla Juventus?

Jhon Lucumí ha lasciato il Bologna in estate per cercare nuove fortune altrove ed è approdato alla Juventus. Il difensore centrale colombiano aveva manifestato già in passato voglia di cambiare aria e aveva scelto inizialmente la Premier League. Poi, in estate, la Juve si è inserita e ha acquistato il giocatore.

Circa 20 i milioni di euro che il club rossoblù è riuscito a ottenere dalla vendita del gigante colombiano. Una cifra leggermente “sotto costo”, condizionata però dalla situazione contrattuale del difensore sudamericano che aveva un contratto in scadenza il 30 giugno 2027 e da gennaio 2027 avrebbe potuto accordarsi con chiunque. Una situazione che la società felsinea voleva evitare e ha trattato per incassare il più alto introito possibile.

Lucumí e il passaggio alla Juventus voluto da Spalletti

In bianconero, si dice, che Lucumí avesse uno sponsor importantissimo come Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo aveva scelto l’ex rossoblù come rinforzo indispensabile per costruire la sua nuova Juve. Centro-sinistra della difesa a quattro, il giocatore ha preso il posto di Lloyd Kelly.

L’intenzione dell’allenatore toscano era quello di fare di alzare la qualità di palleggio e impostazione della Juventus sull’out di sinistra, grazie al mancino di Lucumí, che a Bologna ha affinato la sua conoscenza di calcio italiano. Una intenzione realizzato per la verità, finora, solo a metà. Il centrale, infatti, anche a causa dei problemi di qualità gioco soprattutto a centrocampo della Vecchia Signora non ha ancora potuto esprimersi ai suoi livelli.

In bianconero c’è un problema, ma non è l’ex Bologna

Dopo un buon inizio, con i primi risultati positivi, Lucumí si è preso il posto di Kelly come detto. Tuttavia, il suo rendimento nell’ultimo mese è calato. Il giocatore ex Bologna sembra timoroso e intimorito. Dopo la negativa gara di Firenze, Spalletti ha chiaramente detto che il colombiano accusa la pressione.

All’indirizzo dell’ex giocatore del Bologna sono piovute tante critiche su una presunta mancanza di personalità. Il problema però è che Jhon in rossoblù era sicuramente un leader, ma non poteva esserlo altrettanto a Torino. Anche perché, teoricamente, “rassicurato” dalla presenza del vice-capitano Bremer al suo fianco in difesa.

In realtà il brasiliano sta faticando a sua volta come e più di Lucumí, che a Bologna ha impiegato del tempo a costruire la sua leadership, mentre il colombiano a Torino aveva certamente bisogno di una guida.

Bologna, leader a sorpresa

Quella leadership e quell’esperienza che il Bologna ha perso con Lucumí andato alla Juventus, invece, nel frattempo è stata raccolta da giocatori a sorpresa. Se a inizio anno si pensava che Heggem, Vitik o Helland dovessero diventare i perni della retroguardia al posto del colombiano, non è andata così.

Con il cambio di allenatore, l’arrivo di mister Palladino e l’infortunio di Holm sono cambiate diverse dinamiche. I rossoblù hanno cambiato modulo e sono intervenuti sul mercato degli svincolati, ingaggiando l’esperto Darmian. Il recupero e promozione a titolare di Casale hanno quindi riempito quel vuoto di leadership lasciato proprio da Lucumí.

Il calo del centrale colombiano alla Juve e la crescita di Darmian e Casale in rossoblù è coinciso con la rimonta in classifica dei rossoblù sui bianconeri. E, oggi, il Bologna si trova a un solo punto dalla Juventus di Lucumí che aveva iniziato molto meglio.

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