Cambiaghi protagonista in Nazionale e le voci di mercato sotto le Due Torri: Bologna, le notizie del 12 novembre 2026

La scena in serata se la prende un “bolognese” nell’Italia, e cioè Nicolò Cambiaghi. Sotto le Due Torri, invece, si guarda avanti anche per il calciomercato, tra possibili manovre e possibili, o meno, rinnovi: vediamo quali sono state le principali notizie di oggi, giovedì 12 novembre 2026.

Cambiaghi grande protagonista in Italia-Francia

Uno dei protagonisti insieme al “doppiettista” Francesco Pio Esposito della vittoria dell’Italia contro la Francia questa sera a San Siro è stato Nicolò Cambiaghi. L’esterno del Bologna, infatti, è entrato nel tabellino con un assist proprio per Pio e si è guadagnato anche uno dei due rigori assegnati agli Azzurri.

Qui il link all’articolo completo sulla prestazione di Cambiaghi

Bologna, Skorupski è tornato: si andrà sul mercato a gennaio?

Non si può, nelle notizie del Bologna della giornata di oggi, non menzionare il calciomercato, che è sempre un grande protagonista delle soste per le partite delle nazionali. In questo caso il reparto su cui si concentra è quello degli estremi difensori Rossoblù, lì dove Skorupski si è ripreso meritatamente il posto da titolare e lì dove ora il Bologna potrebbe cercare un portiere per completare il reparto insieme al polacco e Pessina.

Qui il link all’articolo completo su Skorupski e il mercato portieri

Miranda rinnova? Bianconeri alla finestra

Il Bologna, nelle notizie odierne, vede ancora il calciomercato protagonista con il noem di uno dei mattatori di questo inizio stagione: Juan Miranda. L’esterno spagnolo è osservato speciale sia della Juventus e sia del Newcastle: il Bologna, invece, vorrebbe proseguire sulla strada del rinnovo.

Qui il link all’articolo completo su Miranda e gli interessi bianconeri

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