La Virtus non si presenta a Trento, Gara 3 è dell’Aquila Basket (102-85)

AQUILA BASKET TRENTO – VIRTUS OLIDATA BOLOGNA 102-85 (23-14, 28-24; 31-25, 20-22)

Aquila Basket Trento: Steward 21, Niang 5, Jogela 18, Forray 0, Airhienbuwa 0, Mawugbe 5 , Aldridge 5, Jakimovski 9, Bayehe 15, Hassan 8, Battle 16. All: Cancellieri

Steward 21, Niang 5, Jogela 18, Forray 0, Airhienbuwa 0, Mawugbe 5 , Aldridge 5, Jakimovski 9, Bayehe 15, Hassan 8, Battle 16. All: Cancellieri Virtus Bologna: Vildoza 2, Baiocchi 0, Edwards 16, Niang 14, Smailagic 14, Hackett 0, Ferrari 0, Morgan 13, Jallow 3, Diouf 6, Akele 0, Yago 14. Coach Jakovljevic.

Le statistiche complete.

La Cronaca

Aquila Basket che riparte da dove aveva finito, ottime cose dal giovane Hassan, al quale risponde un Edwards che mette in fila i primi 7 punti della gara bianconera. Trento si porta sul +7 con precisione dai 6,75 e un ottima circolazione di palla, a riaccorciare è Smailagic, alla prima gara in questi in playoff. Una Virtus che non riesce ad incidere nel primo quarto, tanti errori anche vicino al ferro, primi dieci di gioco che si chiudono sul 23-14.

V Nere che provano a giocare sotto cavalcando un buon Smailagic. La formazione Trentina è però più aggressiva su le due parti del campo e continua a macinare punti mantenendo un buon vantaggio. Arriva sul -4 la formazione felsinea, ma è sempre Jogela a mettere punti tra le due formazioni, ancora dai 6,75. Non ingrana la squadra di Jakovljevic, sul finale di quarto arriva anche la tripla di Stewart che vale il 51-38.

Secondo Tempo

Non cambia lo spartito della gara, le V Nere non ingranano, le facce in campo non trasmettono fiducia e Trento sente l’odore del sangue. Le percentuali continuano a salire per i padroni di casa e lo scarto sale fino al +20 casalingo. Arrivano ancora pessime notizie anche per le condizioni fisiche di Matt Morgan che lascia il campo con una faccia che non lascia presagire niente di buono. Il terzo quarto finisce con un emblematico 82-63.

Non sbaglia più Trento, la Virtus tira i remi in barca e il passivo arriva fino al -26. Proprio Matt Morgan, rientrato in campo, prova l’ultimo assalto per riaprire una gara che sembra ormai segnata. Una V Nera che scende in campo senza la giusta cattiveria per rimettere sui binari giusti la serie. Trento da suo canto non sbaglia niente, cavalca l’onda dell’energia portata anche da un palazzo Sold Out che si fa trascinare dalle gesta dei suoi beniamini. Finisce 102-85 la sfida della BTS Arena.

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