Calciomercato Bologna, Calafiori vince con l’Arsenal: scattano i bonus

C’è anche un piccolo pezzetto di rossoblù nella vittoria della Premier League dell’Arsenal. I Gunners si sono avvalsi anche del contributo di Riccardo Calafiori (oltre 1600′ in campo), arrivato nella sessione estiva di calciomercato dal Bologna per 45 milioni più 5 di bonus.

Un sogno che si è realizzato per Ricky, che ha messo in bacheca il primo trofeo (e che trofeo!) della sua giovane carriera. Ma un sogno che si è realizzato anche per l’Arsenal che è passato attraverso 22 anni di dolori a causa di un titolo che in casa Gunners non vincevano dal 2004, con Arsene Wenger in panchina e campioni come Sol Campbell in difesa, Patrick Vieira a centrocampo e soprattutto Thierry Henry in attacco.

Rossoblù all’incasso

Nell’estate del 2024, il Bologna aveva dunque ceduto Calafiori in sede di calciomercato ottenendo dai Gunners la cifra desiderata. L’accordo da 45 milioni comprendeva anche 5 milioni di bonus. Un prezzo importante per un giocatore pagato appena 4 milioni un anno prima dal Basilea.

Tuttavia, gli stessi svizzeri vantavano un 40% sulla futura rivendita del giocatore che aveva portato finora nelle casse del club di Casteldebole circa 27 milioni. A questi si aggiungeranno anche circa 2/3 milioni dovuti a due risultati raggiunti: la Premier League e la presenza stabile del difensore nella rosa della Nazionale azzurra.

Una piccola, ma significativa, cifra che si va a sommare ai 15 milioni appena incassati dal riscatto di Giovanni Fabbian ad opera della Fiorentina. Cifre consistenti che permetteranno al Bologna di ovviare grazie al calciomercato, almeno in parte, alla mancanza dell’Europa, dalla qualche potrebbe arrivare qualche altro bonus se Calafiori tra 9 giorni dovesse alzare la Champions League al cielo di Budapest.

Non solo Calafiori

Un ruolo importante nella vittoria, ma soprattutto nella costruzione dell’Arsenal Campione d’Inghilterra 22 anni dopo l’ultima volta lo ha avuto anche Maurizio Micheli. Per tanti un nome poco noto per gli addetti ai lavori un elemento di grande valore.

Micheli è stato il braccio destro di Riccardo Bigon dal 2015 al 2018 al Bologna. Micheli è lo scout che ha aiutato a portare tantissimi calciatori, e come sempre nel calciomercato alcuni hanno brillato, altri molto meno. Il suo lavoro però è sempre stato molto apprezzato a Bologna come altrove.

Nel 2018, lasciò il club rossoblù per tornare al Napoli, fortemente voluto da Aurelio De Laurentiis. Sotto il Vesuvio è stato uno dei più stretti collaboratori di Giuntoli con cui ha costruito la squadra dello scudetto firmato Luciano Spalletti. L’uomo, per intenderci, che dietro le quinte ha spinto per l’acquisto di Kvicha Kvaratskhelia.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook