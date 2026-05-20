Calciomercato Bologna: i tifosi della Fluminense spingono per una partenza di Freytes?

È notizia della serata, che arriva direttamente dal Brasile, il mai sopito interesse per Juan Pablo Freytes, in vista del prossimo calciomercato del Bologna. “E fino a qui non c’è nulla di rilevante”, qualcuno potrebbe pensare: sta finendo il campionato, arriva il mercato, e tanti nomi orbitano attorno alla prossima sessione per quanto riguarda i Rossoblù. Il particolare attorno a Freytes, però, arriva sempre dalla nazione carioca, e più precisamente dai tifosi della Fluminense, sua squadra attuale: sui social i supporters della Flu non sembrano tristi dell’interesse felsineo, ma tutt’altro…

Calciomercato Bologna: i tifosi della Flu spingono per l’addio di Freytes?

Juan Pablo Freytes non è un nome nuovo per il calciomercato del Bologna: il difensore argentino classe 2000, ora alla Fluminense, era già stato seguito nella scorsa sessione dalla dirigenza Rossoblù. Una dirigenza la quale, se calibra il suo mirino su un giocatore per così tanto tempo, è quantomeno certa del suo rendimento. Nella serata di oggi, dal Brasile, rimbalza nuovamente il suo nome in orbita Rossoblù. Allo spopolare della notizia su X, però, i tifosi della Flu l’hanno accolta di buonissimo grado.

Si, avete letto tutto in modo corretto. Pablo Oliveira, colui che per primo ha dato la notizia sul suo profilo X, ha ricondiviso le molteplici forme di “esultanza” dei sostenitori della Fluminense alle sue parole. Segno che l’argentino classe 2000 non è amatissimo dai suoi attuali supporter. Attenzione: questo non è un segnale del livello del giocatore, perché in Italia spesso e volentieri accade la stessa identica cosa. È, però, quantomeno singolare segnalare come molti, dall’altra parte del mondo, sembrano non veder l’ora di salutare Freytes.

I numeri di Freytes

Aldilà dei commenti dei suoi tifosi, Juan Pablo Freytes rimane un punto di riferimento per la Fluminense e per il suo allenatore Renato Portaluppi, con un passato da calciatore anche alla Roma. Infatti, in questo 2026 Freytes ha disputato in tutto 27 partite tra Copa Libertadores, Brasilerao, Coppa Brasiliana e Campionato Carioca. Tutte ovviamente da titolare e tutte, tranne una, fino al triplice fischio. C’è un opinione della dirigenza Rossoblù (e, a quanto pare, di mister Portaluppi) e c’è un opinione dei suoi attuali tifosi per questo giocatore: solo il tempo dirà chi avrà ragione.

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