Il calendario recita 22 maggio e, inevitabilmente, è tempo di riorganizzare i pensieri. A colloquio con i giornalisti in quel di Casteldebole, mister Italiano ha parlato del confronto con la società, ma anche della stagione che sta per finire.

Torniamo all’Aston Villa: che senso vuoi che dia quel match per il futuro?

«Avevo detto che non era il match che doveva dare il giudizio sulla nostra stagione. Sapevamo di affrontare la peggiore del torneo e di aver ancora altro da giocare. Siamo stati sfortunati nel girone a beccarli, ma loro erano una squadra da Champions».

Qual è il bilancio stagionale?

«Abbiamo fatto un grane girone d’andata e vinto a Roma una partita bellissima. Dopo non avevamo più traguardi importanti da giocare: ci eravamo concentrati per ottenere l’ottavo posto e trovare vantaggi. Stupire è bello, fantastico: quest’anno abbiamo fatto un lavoro discreto. C’è stata qualche partita emozionante, ma non portiamo a casa grandi traguardi».

Di cosa vai più orgoglioso?

«Siamo arrivati ad aprile dentro a tutte le competizioni: l’unico rammarico è la Coppa Italia, ma ci siamo riusciti. Ora ci concentriamo sull’Inter: questo era un trittico di gare pericoloso ma ne siamo usciti con due vittorie fuori casa, vogliamo chiudere bene».

Come sta Orsolini?

«Mi dispiace del suo problema all’adduttore: abbiamo cercato tutta la stagione di tutelarlo ma non ci siamo riusciti all’ultimo. Peccato, domani non ci sarà…»

Per qualcuno domani sarà l’ultima gara, per te?

«Dopo l’ultima gara ci incontreremo e vedremo. I contratti per gli allenatori “valgono ma non valgono”: ciò che conta sono i rapporti. Dobbiamo analizzare quanto fatto e capire come migliorare».

C’è qualcosa su cui ti imporrai durante l’incontro con la società?

«Giustamente il meeting è a bocce ferme: ci sarà molto tempo per riflettere e organizzarci. Dobbiamo essere lucidi nella programmazione: qui si lavora molto bene e abbiamo ottenuto grandi traguardi: ci sono stati dei dispiaceri sportivi ma vedremo cosa verrà fuori dall’incontro».

Se potessi rigiocare una partita, quale sarebbe?

«Il quarto di Coppa con la Lazio: non l’avevamo impostata male ma alcuni errori ci hanno condannato».

Senti che questa città vuole che tu rimanga?

«Su queste cose ci rimango male, per me essere tutti uniti “a testuggine”. Capisco che ci sia un po’ di delusione per le sconfitte interne. Abbiamo sempre sudato la maglia, però: quando abbiamo sbagliato non è avvenuto in malafede. Mi dispiace, ma se c’è uno che non molla sono io, e lo abbiamo dimostrato in queste ultime due partite».

Helland si sta adattando al campionato: ha un futuro da titolare?

«Ne parlavo stamattina con lo staff, facevamo i complimenti al ragazzo che è un grande lavoratore. E’ giovane ed ha tanti aspetti su cui migliorare: sono contento perché dal primo giorno è arrivato con grande entusiasmo e in tutte le partote si è fatto trovare pronto».

La Primavera è tra le prime quattro d’Italia: cosa pensi del lavoro dei ragazzi?

«Ieri ho visto la partita, i ragazzi ci hanno creduto fino alla fine e sono stati bravissimi. Nelle partitelle abbiamo chiamato in causa molti ragazzi della Primavera. Il mister ha valore, è un gran bravo ragazzo ed ha dimostrato di saperci fare. Nella prossima partita ci sarà l’obbligo della vittoria, ma tutti i ragazzi hanno voglia di arrivare e sono molto contento».

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