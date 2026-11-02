Blackout Virtus, passa Trieste a Bologna: 93-100

Il posticipo di LBA non regala gioie alla Virtus Costa Bologna. Contro Trieste arriva la prima sconfitta stagionale in campionato. Dopo un primo quarto equilibrato, le Vu Nere cambiano marcia nel secondo periodo, arrivando a toccare anche il +14. Poi, il secondo tempo è tutto a tinte biancorosse. I giuliani si aggrappano al talento offensivo del trio composto da Galloway, McDermott e Jones e centrano così la terza vittoria consecutiva. Il club di patron Zanetti perde dunque l’imbattibilità in Italia, e si trova adesso a condividere la vetta con Napoli e Treviso: anch’esse con un record di 5-1.

La cronaca di Virtus-Trieste: primo tempo

Trieste parte con il piede piantato sull’acceleratore, però anche la Virtus appare sciolta (10-10). In attacco le Vu Nere producono con estrema continuità, ma il problema rimane arginare la travolgente ondata giuliana. Dopo 5’, è già 14-20. Continua lo show offensivo degli ospiti (9/13 dal campo), con Mumbrú costretto a ricorrere al primo time-out. La second unit bianconera stringe qualche vite in difesa e davanti piazza un parziale di 10-0 (22-24). Le percentuali ospiti si abbassano vertiginosamente negli ultimi possessi, ma la tripla di uno scatenato McDermott (12 punti) inchioda i primi 10’ sul 24-25.

In apertura di secondo quarto, si stravolge il copione della partita: 11-0 lampo della Virtus, sulle ali di un incontenibile Edwards (10 punti in 3’). Ross interrompe il digiuno dei suoi, ma Ferrari rincara la dose da tre punti (40-31). Sale improvvisamente in cattedra Jones, che risponde colpo su colpo al numero 24 bianconero (11 punti). Le Vu Nere prendono il largo sul 48-37, ma nell’altra metà campo Jones è letteralmente in trance agonistica. I padroni di casa dilagano sul +14 con la bomba di Carr, frutto dell’ottimo lavoro sotto il tabellone nemico (7 rimbalzi in attacco). Tuttavia, Galloway e Jones (19 punti) riaccendono le speranze di Trieste: all’intervallo lungo si va sul 55-46.

La cronaca di Virtus-Trieste: secondo tempo

Nei primi 3’ della terza frazione, la Virtus si limita sostanzialmente a gestire il gap maturato nel primo tempo. Poi, tutto d’un tratto Galloway e McDermott si caricano la squadra sulle spalle e Trieste si rifà sotto sul 63-60. Ci pensa Moore Jr. a gettare acqua sul fuoco con il jumper da due punti. Intanto, Jones scollina quota 20 e Alston Jr. commette il quarto fallo personale. Tutto da rifare al PalaDozza, con McDermott che materializza il sorpasso sul 69-71. Edwards ridà ossigeno alle Vu Nere, ma adesso per i giuliani è tutto troppo facile in attacco. Al 30esimo è 72-77.

In avvio di quarto periodo, la Virtus tiene botta in difesa e con il layup di Kokila si riporta a -1 (78-79). Aumenta il nervosismo al Madison di Piazza Azzarita, con Trieste che respinge di forza la rimonta bianconera (78-88). Non tarda ad arrivare la reazione delle Vu Nere, che accorciano addirittura sul -2 con l’appoggio di Moore Jr. Poi, Carr fallisce i liberi del potenziale pareggio, e allora Galloway allunga sul +4. Non va il tiro di Moore Jr. e subito dopo Ross manda a segno la lacrima dall’alto coefficiente di difficoltà. Al PalaDozza passa Trieste sul risultato di 93-100.

Settimana da dimenticare per la Virtus Costa Bologna. Prima sconfitta in LBA e 0/3 tra le mura amiche in meno di sette giorni. Non arriva il riscatto tanto desiderato, con i giuliani che si confermano una mina vagante nel campionato nostrano. Servirà voltare pagina e anche in fretta, perchè venerdì arriva il Dubai Basketball.

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