Bologna-Monza: arbitro Zanotti quanta fatica

Se mandi ad arbitrare un qualsiasi match di Serie A ad un arbitro che è solo alla seconda apparizioni nella massima serie, i rischi sono questi. Andrea Zanotti, fischietto riminese, riteniamo sia stato il peggiore della disfida fra emiliani e brianzoli.

Zanotti e i rigori: quanta fatica e grazie Var

Tre minuti e subito episodio dubbio: per un contatto tra Theate – servito da Ceballos – e Dany Mota in piena area. Il contatto , visto e rivisto dal VAR, non sembra tale da concedere la massima punizione. Ma il semiesordiente Zanotti fischia il rigore per il Monza e il “rigorino”, anche dopo le verifiche dalla sala VAR di Lissone, non viene tolto. Dal dischetto segna il solito Varela, alla nona rete stagionale, poi sparito per il resto del match. Al 12′ della ripresa Zanotti si perde completamente la strattonata evidente di Lucchesi ai danni di Theate, che protesta vibratamente. Solo dopo diversi secondi il Var richiama Zanotti a vedere quanto accaduto in area dei lombardi. L’on field review evidenzia nettamente quanto accaduto e Bernardeschi segna la rete del penalty concesso. Ma anche il terzo rigore necessita dell’intervento della sala VAR di Lissone, intervento che onestamente era il più complicato da vedere. Il tocco di polso di Zortea è impercettibile e la traiettoria si modifica di molto poco. Ma ancora una volta Zanotti decreta il terzo rigore della partita che, fortunatamente, Skorupski annulla con una super parata su Cutrone.

L’arbitro è la mancata espulsione di Goglichidze

E l’insicurezza decisionale, durata tutta la partita, arriva al suo acme nel secondo tempo. Corre il 52′: Cambiaghi lanciato a rete subisce un intervento durissimo di Goglichidze, appena fuori area, come ultimo uomo. Colossale svista dell’arbitro che non fischia: manca sicuramente un cartellino giallo, ma ci poteva stare anche il rosso. Il Var non interviene in aiuto dell’arbitro Zanotti, perchè non c’erano i 4 interventi per legittimare il Dogso.

Sette ammonizioni al termine dei 90 minuti

Zanotti ha sicuramente lasciato il segno sulla partita, ammonendo Mangas, Odgaard, Pobega, Lucchesi,Tourè, Zortea e il giovane Amondarain. Ultima curiosità: il giovane arbitro era alla sua seconda partita in serie A. La prima era stata un Torino-Monza, partita del suo debutto.

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