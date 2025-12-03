Caja post Avellino-Fortitudo (85-62): «Partita nostra non all’altezza»

La Fortitudo esce dal Pala Del Mauro senza punti al termine di una gara insufficiente di tutti i biancoblu.

Il postpartita di Attilio Caja

Ecco il commento a fine gara di coach Attilio Caja. «Complimenti ad Avellino per la partita giocata, molto precisa e attenta sia in attacco che difesa, sono stati molto più bravi di noi e il risultato lo testimonia. Noi abbiamo avuto percentuali insufficienti e loro tanti in doppia cifra: partita nostra non all’altezza. Loro hanno fatto tanti canestri anche difficili, noi meglio nel secondo tempo quando ne abbiamo presi solo 30, però abbiamo commesso anche errori in attacco, palle perse che hanno portato al loro contropiede. Io ho cercato di scuotere la squadra, ma non posso fare canestro: 33% è una percentuale molto, molto modesta e potevamo anche fare meglio in difesa ma così non si va da nessuna parte».

