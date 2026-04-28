Calciomercato Bologna, da Fabbian a Corazza: chi potrebbe tornare in rossoblù in estate

Manca poco più di un mese al termine della Serie A, e il Bologna è chiamato a fare dei bilanci. Soprattutto per quel che riguarda i giocatori in prestito, sia quelli che attualmente vestono la maglia rossoblù sia quelli che potrebbero tornare in estate. Infatti, in base a quanti giocatori rientreranno alla base la prossima estate, la dirigenza deciderà come muoversi con le cessioni e i movimenti in entrata.

Calciomercato Bologna, chi potrebbe tornare dal prestito: il punto

Il primo è Antonio Raimondo, classe 2004 che veste la maglia del Frosinone, attualmente al secondo posto in Serie B. L’attaccante di Ravenna ha realizzato già 10 gol e 1 assist nella seconda serie italiana. Come riportato da Marcello Giordano nell’edizione odierna del Resto del Carlino, con Dallinga che ancora una volta rimane in bilico fra la permanenza sotto le Due Torri e la cessione, la stagione potrebbe essere l’occasione giusta per provare a inserire Raimondo stabilmente in prima squadra. Ci spera anche Tommaso Corazza, reduce da un annata in cui ha messo a referto 5 reti e due passaggi vincenti tra Pescara e Cesena. Anche le sue chances sono minori, soprattutto dopo la mancata qualificazione a competizioni europee.

Situazione diversa per Fabbian. Il centrocampista, infatti, potrebbe diventare un giocatore della Fiorentina a titolo definitivo domenica prossima, 3 maggio, in caso di salvezza aritmetica, che farebbe scattare l’obbligo di riscatto di 16 milioni. In mezzo fra i due c’è Holm, con la Juventus che deve ancora prendere una decisione definitiva, così come il Bologna deve decidere cosa fare con Sohm. La via più probabile rimane quella del rinnovamento del prestito con diritto o obbligo (la stessa adottata in passato con il Milan per Pobega). Tutto dipenderà da Italiano o, in caso di separazione, dal suo successore.

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