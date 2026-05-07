Caja post Fortitudo-Avellino (76-58): «Gara messa subito sui giusti binari»

Tutto facile per la Fortitudo in Gara 1 dei quarti di finale playoff contro Avellino. Già nel primo tempo i biancoblù indirizzano una gara poi gestita nella ripresa. Le parole di Caja a fine gara.

Il post partita di coach Caja

«Siamo riusciti subito a mettere la partita su buoni binari difensivi. In attacco abbiamo giocato a strappi ma mantenendo un buon ritmo. In regia siamo stati limitati e poco fluidi ma archiviamo questa gara sapendo che la prossima sarà più difficile. Il divario reale non è questo, Avellino è una grande squadra e noi dobbiamo farci trovare pronti sabato. La seconda è la partita più importante».

Sulla prova di Anumba:

«Sono contento per lui ma ha fatto prove anche migliori di oggi. Ha fatto comunque una crescita importante ma non è l’unico, tutti stanno dando qualcosa e sono pedine preziose, tutti godono della mia massima fiducia».

Sulle condizioni di Moore:

«Moore ha avuto un problema di contrattura muscolare ma vediamo di averlo per sabato»

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