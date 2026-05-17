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Caja post Fortitudo-Avellino (93-61): «Prova corale, complimenti a tutti»

Le parole dell’allenatore fortitudino al termine di Gara 5 tra Fortitudo e Avellino che vale la semifinale per Bologna

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9 secondi fa

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Wegreenit Urania Milano - Fortitudo Flats Service Bologna (©Fortitudo Flats Service Bologna)
Attilio Caja (© Fortitudo Pallacanestro)
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Fortitudo-ball fin dal primo quarto. In Gara 5 non c’è storia, è assolo biancoblù. Il Paladozza si conferma fattore decisivo (ma di dubbi ce n’erano pochi). Le parole di coach Attilio Caja a fine gara.

Il post partita di coach Caja

«Era una partita complicata per come si era messa la serie. La pressione era su di noi ma oggi si è visto il lavoro fatto durante l’anno. Una prova di grande livello sia offensiva che difensiva. L’abbiamo subito messa sui giusti binari correggendo quanto sbagliato gli scorsi giorni, contendo le palle perse e Lewis. E’ stata una partita corale dove tutti hanno dato il proprio contributo, complimenti a tutti. Ieri i ragazzi della Foss ahanno fatto una chiacchierata con noi ci hanno fatto capire cosa vuol dire tenere alla Fortitudo e oggi sono stati fantastici».

Su Moore: 

«E’ l’ennesima dimostrazione del suo attaccamento. Merito allo staff medico che lo ha rimesso in buona condizione e oggi ha fatto una gara importante».

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