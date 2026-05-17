Fortitudo-ball in G5: Avellino k.o. 93-61, Bologna in semifinale

FLATS SERVICE FORTITUDO BOLOGNA – AVELLINO BASKET 93 -61 (28-9; 17-19; 26-15; 22-18)

Flats Service Fortitudo Bologna: Braccio 1, Moore 21, Sarto 9, Anumba 11, Della Rosa 7, Mastellari 16, Sorokas 10, Imbrò 3, Fantinelli 5, De Vico, Moretti 10. All. Caja Avellino Basket: Zerini 3, Lewis 12 Jurkatamm 3, Grande 14, Francis 24, Donati ne, Pini, Cicchetti 2, Pullazi 3, Fresno. All. Di Carlo

Qui le statistiche complete

Paura di chiudere la stagione oggi? Non è ancora il momento. Successo doveva essere, per forza, e successo è stato. La Fortitudo supera Avellino mettendo Gara 5 in ghiaccio già nel primo tempo. Prova corale di alto livello con Moore, Moretti e Mastellari gli alfieri più in bolla (ma solo per citarne tre) . Mercoledì si torna in campo, sempre al Paladozza, con la prima sfida semifinale a Verona.

La cronaca di Fortitudo-Avellino: primo tempo

Quintetti iniziali:

Fortitudo: Della Rosa, Moore, Sarto, Sorokas, Moretti.

Avellino: Francis, Grande, Lewis, Fresno, Zerini.

Doppia contemporaneità tra Fortitudo e Bologna, quasi tripla considerando anche la Virtus. Una domenica decisiva su più fronti che per la Effe coincide con il primo “Vinci o vai a casa” della stagione. E quindi coreografia d’eccezione e decibel altissimi già ben prima della palla a due.

Poi è duello sul parquet e un rientrante Morre spara subito a segno da tre, Sarto lo segue a ruota ed è delirio in un amen a che perché Avellino fatica ad entrare in partita; deve pensarci il solito Francis a sbloccare i suoi che poi rimangono inchiodati. E’ infatti ancora Moore a guidare l’attacco biancoblù mentre Moretti, partito in quintetto, è prezioso sotto le plance. Il punteggio parla chiaro dopo i primi 5′: 16-3. Entra un po’ tutto da un lato, niente dall’altro, anche Fantinelli trova il canestro della domenica. I falli nel finale spezzettano il gioco. Moretti il più bersagliato ma freddo al punto giusto in lunetta. Nettissimo 28-9 dopo i primi 10′.

Se il buongiorno si vede dal primo quarto non potrà che essere giornata di festa. Intanto la formazione irpina cede al nervosismo e torna a muovere il proprio punteggio solo a cronometro fermo ma la Fortitudo viaggia ad altre velocità con anche Mastellari che entra in pieno ritmo. 35-18 a 4′ dall’intervallo. Parziale che lievita appena dopo: ancora Moretti a fare la voce grossa al ferro e Sarto col tiro da quattro e il buzzer beater dell’intervallo. 45-28 a metà.

La cronaca di Fortitudo-Avellino: secondo tempo

Una squadra rischia di avere i minuti stagionali contati, l’altra deve far sì che il conto non sia superiore a 20′. Moore lo sa e fa ripartire i suoi, Francis anche e tenta di ricucire dalla distanza. E’ da solo, mentre spazio alla Fortitudo-ball dall’altro lato del campo: da tre, da due, da dove vuoi. Punteggio a specchio dopo 5′ nella ripresa: 63-36. Il garbage time inizia già adesso, esattamente quando Imbrò infila la bomba del trentello (71-41) a fine terzo periodo, che per onor di cronaca Grande corregge ai liberi in 71-43.

Un occhio di riguardo ai minutaggi in vista di Gara 1 contro Verona fissata per mercoledì prossimo è d’obbligo sebbene Caja non voglia lasciare nulla al caso. Ad inizio quarto quarto fa tutto un Anumba più gasato che mai. L’ultimo periodo serve anche a Della Rosa per ritrovare fiducia dopo aver guardato a lungo i compagni dalla panchina gravato di quattro falli quasi subito. Minuti anche per De Vico e il giovane Braccio con tanto di canestro ai liberi, standing ovation per Moretti poi sirena finale. La Effe vince 92-61 e vola in semifinale.

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