Edwards: «Cerco solo di giocare ogni partita al meglio che posso»

La notte della Virtus Arena porta la firma di Carsen Edwards. Dopo la vittoria della Virtus Bologna contro il FC Barcelona, il numero 3 statunitense ha parlato con la semplicità di chi lascia che sia il campo a raccontare tutto: «È stata una bella vittoria per noi. Cerco solo di andare avanti e di giocare al meglio che posso ogni partita, questo è quello su cui sono concentrato. Io gioco e basta e lo faccio per divertirmi».

Poche parole che riflettono perfettamente la sua prestazione e il suo modo di vivere la pallacanestro. Edwards è stato il migliore in campo, chiudendo la serata con 22 punti, 3 rimbalzi, 2 assist e 19 di PIR, ma soprattutto con la sensazione costante di voler essere il punto di riferimento offensivo nei momenti chiave. Ogni volta che la gara sembrava poter cambiare inerzia, il numero 3 bianconero ha risposto presente, prendendosi responsabilità e tiri pesanti.

Una risposta importante

La sfida contro i catalani è stata intensa, fisica, giocata sul filo dell’equilibrio per lunghi tratti. La Virtus ha costruito il successo con energia difensiva e circolazione di palla, ma quando il pallone ha iniziato a scottare è finito inevitabilmente nelle mani di Edwards. Nel finale, con il Barcelona a tentare l’ultimo assalto, è stato proprio un suo canestro a chiudere definitivamente i giochi, una giocata che ha fatto esplodere il palazzetto e spento le speranze ospiti.

Eppure, nelle sue dichiarazioni post partita, non c’è traccia di celebrazione personale. Edwards parla di continuità, di concentrazione partita dopo partita, di divertimento. Dopo la Final Eight sfortunata in quel di Torino una prova di maturità importante, ma anche una risposta alle critiche che gli erano state mosse in maniera superficiale.

Per la Virtus questa vittoria rappresenta un segnale importante, non tanto per la classifica di Eurolega ma più per la consapevolezza nei propri mezzi. Avere un giocatore capace di accendersi nei momenti decisivi è un lusso che poche squadre possono permettersi. Edwards è questo, un giocatore capace di farti vincere partite improbabili ma del quale bisogna anche accettare prestazioni con basse percentuali, prendere o lasciare.