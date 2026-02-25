La Virtus ritrova la vittoria in EuroLega! Battuto il Barcellona 85-80

VIRTUS BOLOGNA – FC BARCELLONA BASKET 85-80 (20-28; 47-43; 68-57)

Virtus Bologna: Vildoza 10, Baiocchi 0, Edwards 22, Niang 7, Smailagic 19, Alston 2, Ferrari 0, Morgan 4, Diarra 8, Jallow 6, Diouf 7, Akele 0. All: Ivanovic

Punter 27, Cale 0, Norris 3, Vesely 4, Brizuela 0, Satoransky 5, Hernangomez 2, Fall 7, Laprovittola 14, Clyburn 0, Shengelia 16, Parra 2. All: Pascual Qui le statistiche complete

La Virtus Bologna torna al successo in EuroLega, interrompendo così la striscia di risultati negativi e lanciando un segnale importante. La delusione per la prova opaca vista in Coppa Italia era molta, ma Edwards e compagni hanno giocato una sfida solida, creando numerosi problemi ad un Barcellona che era arrivato a Bologna con l’obiettivo di fare bottino pieno.

L’MVP della gara è Alen Smailagic, tornato a fare uno squillo dopo settimane complicate. Il suo impatto in attacco è stato devastante, ed ha trovato il giusto supporto da Diouf, Edwards, Diarra e Vildoza che durante la gara hanno fatto tante cose preziosissime. Il prossimo appuntamento è in programma giovedì 5 marzo, ore 20.45, per una nuova sfida di EuroLega sul campo del Real Madrid.

LA CRONACA.

Primo Tempo.

La sfida tra Barcellona e Virtus si è aperta con la squadra spagnola aggressiva, trascinata dalle triple di Kevin Punter. La Virtus ha provato a restare in partita con Edwards ma nel finale di quarto ha faticato in attacco, permettendo ai blaugrana di andare avanti di otto punti.

Nel secondo periodo è cambiata l’inerzia: i bianconeri hanno alzato ritmo e intensità, guidati da un brillante Alen Smailagić e da Luca Vildoza, decisivo su entrambi i lati del campo. Il sorpasso è arrivato nel finale con il canestro di Edwards per il 43-41, poi diventato 47-43 all’intervallo.

Secondo Tempo.

Al rientro in campo la squadra di Dusko Ivanović ha provato la fuga, chiudendo il terzo quarto sul +11. Decisiva è stata la pressione difensiva sui portatori di palla del Barcellona, che rispetto al primo tempo ha faticato di più a trovare la via del canestro ed ha collezionato un numero elevato di palle perse.

Nel quarto periodo il Barcellona ha provato il forcing, trovando un 12-0 di parziale che le ha permesso di ribaltare la situazione entrando negli ultimi 2′ di gioco in vantaggio di un punto. Il black out prolungato delle V Nere ha riaperto una sfida che sembrava in controllo di Edwards e compagni, regalando un finale in volata che ha sorriso alla Virtus, uscita vincente dalla bagarre per 85-80.

