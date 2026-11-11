Cavina: «Una vittoria di grande valore»

La Flats Service espugna Torino per 78-75 grazie alla tripla decisiva di Morris e conquista un altro successo prezioso dopo quello di Pistoia. Al termine della partita, coach Cavina sottolinea soprattutto la capacità della squadra di reagire alle difficoltà, in una serata complicata al tiro e a rimbalzo. Per il tecnico biancoblù, il risultato rappresenta un passaggio importante nel percorso di crescita del gruppo, chiamato a proseguire il proprio cammino senza lasciarsi condizionare dalle prime indicazioni della classifica.

Cavina: «Abbiamo mostrato carattere e voglia di vincere»

Le parole del coach dopo la vittoria in trasferta: «Il primo commento per Torino: stanno facendo un grande lavoro, e abbiamo vinto perché abbiamo rispettato questa squadra in una partita sotto certi aspetti super. Non so quanti cambi ho fatto, abbiamo lottato in maniera inverosimile con il tiro da fuori che di solito è il nostro punto forte, abbiamo patito un po’ il loro pick and roll e i loro rimbalzi d’attacco. Poi abbiamo mostrato carattere e voglia di vincere, e non avevo bisogno di conferme, sapendo dove andare e cosa fare: gli errori servono anche per migliorare, ed è una vittoria di grande valore per il nostro processo di crescita.

Come detto, medie sporche e rimbalzi concessi, ma ci godiamo la vittoria. Classifica? E’ presto, ma dopo la trasferta di Pistoia questa ci dà una piccola certezza in più su quelli che sono i nostri mezzi caratteriali, perché vincere in questo modo ci dà consapevolezza. In difesa siamo andati bene malgrado i rimbalzi d’attacco lasciati, ma il carattere mostrato nei momenti importanti è lo step che ci portiamo a casa. Altre cose non le guardo, c’è ancora tanta strada da fare, e noi dobbiamo essere un treno che continua il suo percorso»

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