Bologna si gode Palladino: il retroscena dell’addio all’Atalanta

Bologna e il Bologna si godono l’arrivo e la svolta dettata dalla guida di Raffaele Palladino. Il tecnico rossoblù è arrivato lo scorso 18 settembre, dopo essersi liberato dal contratto che lo legava alla Dea per un altro anno, nonostante l’esonero di fine stagione.

Dietro quell’esonero però c’è più di una insoddisfazione nel rapporto e nei risultati dell’allenatore. D’altronde il tecnico era subentrato in una situazione complicata e aveva conquistato la semifinale di Coppa Italia e il 7º posto il campionato. Insomma, tutti gli obbiettivi minimi stagionali della Dea che non si fidava più della scelta fatta con Ivan Juric nonostante un buon avvio di annata in Champions League.

Come è saltata la permanenza di Palladino all’Atalanta?

La domanda dunque sorge spontanea, considerando i risultati ottenuti e la qualificazione in Conference League nonostante un inizio balbettante. Secondo quando riportato da TMW, la vittoria contro il Borussia Dortmund, Palladino era diventato uno dei punti di riferimento del progetto nerazzurro, tanto da essere considerato il futuro della panchina atalantina. La società aveva infatti intenzione di arrivare rapidamente a una fumata bianca, ma il tecnico ha preferito prendersi del tempo per riflettere. Palladino, il bivio dopo il Dortmund: Napoli e Milan alla finestra Sul tavolo, d’altronde, non c’era soltanto la possibilità di proseguire a Bergamo. In particolare, si era aperto lo scenario Napoli, con Antonio Conte sempre più vicino a un possibile addio e Palladino, insieme a Vincenzo Italiano, tra i candidati più apprezzati per raccoglierne l’eredità. Non mancavano nemmeno potenziali opportunità al Milan. Il contratto con l’Atalanta, in scadenza nel 2027, gli garantiva comunque una certa tranquillità, senza la necessità di firmare immediatamente un nuovo accordo. I ripensamenti e la rottura con l’Atalanta I ripensamenti successivi hanno però incrinato definitivamente il rapporto. L’Atalanta non ha accolto positivamente l’intenzione di Palladino di prendere tempo, interpretandola come un segnale di scarsa convinzione e sentendosi una soluzione di ripiego. I rapporti si sono deteriorati rapidamente, fino alla decisione di cambiare completamente direzione. Il tecnico è poi tornato sui propri passi, rendendosi disponibile ad accettare le condizioni precedenti e proponendo persino un rinnovo, ma la Dea aveva ormai deciso di voltare pagina.

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