La crescita di Momo Diouf: «Ci tenevamo a chiudere in bellezza al PalaDozza»

Una vittoria importante, una Virtus Bologna concreta e decisa anche contro il Maccabi battuto 99-89. Momo Diouf e compagni hanno così raggiunto la quinta vittoria su altrettante gare di Eurolega in quel del PalaDozza. Un bottino importante che vede le V Nere nelle zone calde della classifica in ottica post-season. Ancora presto per parlare di play-in o addirittura play-off , ma sono ottimi i segnali per rimanere alla giusta altitudine per il futuro della stagione.

La prestazione di Momo Diouf e le dichiarazioni post Virtus Bologna – Maccabi

«E’ stata una bella emozione, rimanere imbattuti al PalaDozza: ci tenevamo a finire in bellezza. Siamo stati consistenti per tutta la gara, ci siamo un po’ addormentati nell’ultimo quarto ma per fortuna ci siamo svegliati e abbiamo ripreso a giocare con energia e di squadra. Sono contento, tutti abbiamo giocato, chi più chi meno, ci siamo aiutati e ognuno ha fatto il suo lavoro per portare a casa questa vittoria».

Queste le parole di Momo Diouf ai microfoni di Sky Sport Basket nel post partita di Virtus Bologna – Maccabi. Per il lungo azzurro una prestazione importante da 14 punti, 3 rimbalzi e 16 di PIR. Un lavoro prezioso sotto le plance con energia e difesa anche a rimbalzo seppur i numeri non rendano onore allo sforzo messo in campo.

Nella gara di ieri un’ulteriore step in avanti nella crescita del numero 35 bianconero che non ha iniziato al meglio la stagione ma sta sfruttando le occasioni per riprendersi un posto importante nelle rotazioni. Ieri, anche complice l’assenza di Smailagic sono stati 25 i minuti concessigli da Ivanovic. Un minutaggio che già era salito dalla gara di Vitoria-Gasteiz in poi.

