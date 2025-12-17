Della Rosa: «A Rimini ce la abbiamo messa tutta, lo spirito è giusto»

Questo pomeriggio alle ore 18.00 al Fortitudo Store di Via Riva di Reno, 4, il giocatore biancoblù Gianluca Della Rosa ha rilasciato alcune dichiarazioni anche alla stampa presente, tra cui la Redazione di 1000 Cuori Rossoblù. Queste le parole del play, sempre più protagonista della squadra di coach Caja.

Le parole di Gianluca Della Rosa

Partiamo subito dalla sconfitta con Rimini, poi domenica c’è Ruvo: «Questa è stata la seconda sconfitta di fila in trasferta. In un campionato come questo vincere fuori è molto importante. Non ce la abbiamo fatta, anche un pò colpiti dagli infortuni. Ce la abbiamo messa tutta, ma lo spirito è giusto. Abbiamo fatto secondo me una buona partita contro una squadra molto forte. Ma adesso pensiamo a domenica, una partita da vincere assolutamente».

Quanto è difficile gestire anche gli infortuni in squadra?: «Quando arrivano infortuni è sempre una cosa negativa. Dobbiamo compattarci sempre di più e andare oltre, ognuno di noi deve dare sempre qualcosa in più».

Come stai vivendo questa stagione?: «Sto bene, dopo due sconfitte non tanto ovviamente. Ma sono stato accolto benissimo da tutti. Continuiamo a cercare di vincere ogni domenica. Questo è un campionato di altissimo livello e molto equilibrato. Per questo a ora conta poco la classifica. Cerchiamo di vincere più partite possibili».

La Coppa Italia è nei vostri orizzonti o ragionate partita dopo partita?: «La classifica la guardo raramente. Comunque ce la metteremo tutta per la Coppa Italia».

Il rapporto con il coach: «Caja è un grandissimo coach. Pretende tanto ma cerchiamo sempre di dare il massimo per dare quello che cerca».

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook