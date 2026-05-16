Dell’Aquila e il Leone S4#11 – “Archivio magnetico”

Questa episodio non doveva esistere. Gara 5 non doveva esistere. Invece, eccoci qui, una settimana dopo la prova di forza nel back to back bolognese, domani si gioca per il “Win or Go Home”, subito, al primo turno.

Archivio magnetico

E’ come se il fascino per quell’archivio magnetico di drama attorno al mondo biancoblù ciclicamente tornasse, anche quando tutto fila liscio. Finale di stagione senza sbavature, gruppo più unito che mai, avvio di playoff netto…poi le voci si rincorrono, qualche dichiarazione specifica, quasi mirata, mette tutti sull’attenti e lascia intuire molto di più. Chi si ricorda quanto successo ai playoff del 2023? Non è la stessa cosa ma la vibe un po’ sì.

Voci, sbisci e poi tentativi di chiarezza. Non le migliori premesse per arrivare al primo match point della serie che infatti non sorride alla Fortitudo e non sorride neppure il secondo. Anzi il secondo preoccupa ed evidenzia i limiti di avere uno straniero e mezzo rispetto a chi ne ha due che fanno quel che da loro ci si aspetta.

Segnali non positivi. La luce che si spegne, puntuale ad inizio ripresa, obbliga a rivedere un piano partita tanto efficace in tante occasioni ma forse non contro Avellino.

Il famoso fattore campo

Cosa s’inventerà quindi coach Caja per non dover chiudere il tutto anzitempo, un po’ troppo anzitempo?

Intanto bisogna capire chi sarà della partita. Moore, Perkovic, Fantinelli? Altri? Sull’americano non filtra né ottimismo né pessimismo: è possibile stringa i denti ma al tempo stesso forzare un recupero quando non è detto che la stagione sia finita potrebbe ritorcersi contro la Effe. La botta presa da Fantinelli in 4′ di impiego giovedì farebbe pensare ad un forfait eppure sul più bello il capitano potrebbe non restare a lato della panchina a guardare i compagni. La presenza di Perkovic è legata a quella di Moore, se il primo c’è lui si accomoda in tribuna, altrimenti sul parquet (detto che per quanto offerto in Gara 4, potrebbe essere meglio re-inserire Guaiana).

Capito chi avrà a disposizione, preparare il confronto a livello mentale è la priorità al pari di un piano per isolare le bocche da fuoco irpine che rispondo ai nomi di Lewis e, soprattutto, Francis.

Infine, il famoso fattore campo, ora entra in gioco al 200%. Nel momento del dunque, avere chi ti spinge da sesto (ma, come da stilema, anche settimo e ottavo) uomo tutti sanno cosa significa e cosa comporta, perché difficilmente tradisce.

Poi, se l’archivio magnetico della Fortitudo dirà che è finita, al verdetto del campo si dovrà sottostare ma per come è andata la stagione regolare, per l’entusiasmo attorno all’ambiente e anche per quel velo di “detto e non detto” a colorire il tutto, la storia del 2025/26 non può essere già arrivata ai titoli di coda, sarebbe poco da Effe chiuderla ora.

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