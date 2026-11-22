La Flats Service Fortitudo Bologna espugna il campo della Sella Cento per 91-95 al termine di una partita spettacolare, caratterizzata da ritmi elevatissimi e difese spesso in difficoltà. Dopo un avvio complicato, con i padroni di casa capaci di colpire ripetutamente dalla lunga distanza, la squadra di Demis Cavina recupera terreno, rimane agganciata alla gara e trova nel finale le giocate decisive per portare a casa la vittoria. Un successo prezioso, maturato contro una Cento rimaneggiata, ma capace di lottare fino agli ultimi secondi.

Primo tempo

L’inizio è tutto di marca biancorossa. La Sella trova immediatamente il canestro con grande continuità e mette in seria difficoltà la difesa bolognese, arrivando sul 26-13 all’ottavo minuto. Le otto triple realizzate dai padroni di casa nel primo quarto spiegano le difficoltà della Fortitudo, costretta a inseguire sul 35-23 alla prima sirena. Con il passare dei minuti, però, Cento perde parte della propria efficacia e Bologna riesce a ricucire lo strappo. Anumba si distingue nella marcatura su Davis, mentre Radonjic contribuisce alla rimonta con canestri importanti. La partita torna così in equilibrio, anche se la Fortitudo non riesce a completare il sorpasso prima dell’intervallo: Morris trova punti preziosi e le squadre vanno negli spogliatoi sul 49-47 per i padroni di casa.

Morris e Sorokas decidono nel finale – Secondo tempo

La ripresa prosegue sulla stessa falsariga, con attacchi prolifici e poche possibilità per le difese di prendere il controllo. Sorokas risponde ai tentativi di Cento, punendo le difficoltà avversarie nel contenerlo, ma la Sella rimane sempre in scia. Una tripla di Morris sulla sirena del terzo quarto permette alla Fortitudo di presentarsi all’ultima frazione avanti 73-72. Negli ultimi dieci minuti Bologna sembra trovare maggiore controllo, sfruttando anche alcune palle perse dei padroni di casa per costruire un margine di sei punti. Cento, però, non si arrende: Davis riporta i suoi a una sola lunghezza con una tripla a undici secondi dalla fine. Sorokas mantiene la freddezza dalla lunetta, mentre Davis non riesce a sfruttare l’ultima opportunità concessa dai liberi. La Fortitudo può così festeggiare un successo combattuto, conquistato grazie alla capacità di reagire a un avvio difficile e di gestire i possessi decisivi.

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