La Virtus rischia a Tortona ma vince 69-74 e mantiene la vetta in LBA

Bertram Derthona Tortona – Virtus Olidata Bologna 69-74 (7-14, 18-18; 15-17, 29-25)

Derthona Tortona: Vital 22, Hubb 10, Gorham 5, Manjon 4, Pecchia 2, Chapman 2, Tandia 0, Strautins, Baldasso 13, Olejniczak 4, Biligha 7, Riismaa. All: Fioretti

Vital 22, Hubb 10, Gorham 5, Manjon 4, Pecchia 2, Chapman 2, Tandia 0, Strautins, Baldasso 13, Olejniczak 4, Biligha 7, Riismaa. All: Fioretti Virtus Bologna: Edwards 10, Niang 4, Accorsi 0, Smailagic 2, Alston 16, Hackett 13, Ferrari 0, Diarra 7, Jallow, Diouf 6, Akele. Yago 12. All: Jakovljevic.

Qui le statistiche complete.

La Cronaca

Avvio di gara con ritmi sostenuti ma basse percentuali al tiro, per la Virtus è però preciso Hackett che mette a segno i primi 7 punti dei suoi. Rimane alto il ritmo della gara ma non salgono le percentuali, a regnare in campo è la confusione spesso causa dei tanti errori da ambo le parti. A sbloccare la Virtus è Alston mentre Tortona rimane ferma a soli 5 realizzati da tempo immemore. Finisce 7-14 il primo quarto con la Virtus che non sfrutta al massimo l’imprecisione casalinga.

Sempre alta l’intensità in campo con le V Nere che trovano il primo canestro di Yago dai 6,75, ma anche Tortona trova la via del canestro con più frequenza. Bianconeri che mantengono il vantaggio, ancora una volta è Daniel Hackett a fare la voce grossa in un attacco che stenta a decollare ma ha nel 23 il suo uomo caldo. Partita che non decolla, la Virtus mantiene il vantaggio di 7 punti sul 25-32 in una gara dettata dalla confusione.

Secondo Tempo

In avvio di ripresa è Carsen Edwards a cercare l’innesco per entrare in partita, sbaglia il primo tiro ma poi manda a segno la sua tripla per il +8. Tocca il vantaggio in doppia cifra la formazione felsinea che non riesce però a regalarsi un parziale deciso per allungare definitivamente. Quando Tortona trova due triple in fila arriva il nuovo -3, annullato dalla tripla di Alston a scacciare via gli avversari. Ottimi spunti anche dalle sgasate di Yago che firma un 2+1 importante nel traffico dell’area piemontese. Il terzo periodo si chiude sul 40-49.

Tortona prova la carta Baldasso che mette due triple in fila cercando di rosicchiare più di qualche punto, la Virtus risponde bene di squadra giocando sotto il ferro avversario. V Nere che mantengono il controllo del match, Yago mette a segno un nuovo 2+1 per massimo vantaggio sul +12. Si blocca la squadra di Jakovljevic che subisce un parziale da 7-0 interrotto però dal nuovo arrivo in maglia 99. Vital risponde ma Edwards si prende la responsabilità con un arresto e tiro da centro area molto importante per il 59-66.

Quando tutto sembrava sotto assoluto controllo Tortona prova a regalarsi un finale vero: palla perse Virtus, tripla di Vital immediata e -5 a poco più di un minuto dalla fine. Dentro fuori la tripla di Yago, Baldasso attacca l’area e fa’ -3. Rischia la frittata la squadra felsinea, il 99 commette fallo a rimbalzo, 2/2 per Ghoram e -1 con 14” alla sirena finale. Alston fa 2/2 dalla lunetta, sul +3 Jakovljevic non rischia e ordina il fallo mandando Hubb in lunetta e anche lui fa bottino pieno. Edwards non è da meno, Baldasso dall’altra parte sbaglia da oltre 7 metri e il rimbalzo di Diouf seguito dai liberi a segno vale la vittoria finale per 69-74.

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