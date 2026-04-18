Europa League: ecco quanto ha incassato il Bologna tra bonus e biglietteria

Dopo la sconfitta contro l’Aston Villa, il Bologna ha messo definitivamente nel cassetto il sogno europeo, con l’obiettivo però, di tirarlo nuovamente fuori il prima possibile. A fine stagione, la dirigenza rossoblù, dovrà riflettere sulle lacune della squadra e cercare di colmarle al fine di rendere il Bologna una squadra competitiva in grado di lottare ad alti livelli. Dai piani alti però, dovrà esserci la voglia di investire e un piccolo incentivo è già arrivato nelle casse del Bologna.

Europa League: ecco quanto arriva nelle casse del Bologna

Come ha reso noto Il Corriere di Bologna, il club rossoblù ha incassato ben 21 milioni e 900mila euro dalla partecipazione all’Europa League arrivando ai quarti. Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza inoltre, la cifra si alza a 24 milioni contando anche i botteghini tra fase campionato, spareggio con il Brann e gare casalinghe con Roma e Aston Villa.

Sempre secondo quanto riportato da Calcio e Finanza questa dovrebbe essere la suddivisione del totale: il Bologna ha incassato 4 milioni per la partecipazione, 8 di quote, poco meno di 5 milioni da bonus derivanti dai passaggi a spareggi, ottavi e quarti, e un po’ meno di 4,5 milioni per risultati e posizione in classifica nella fase di campionato.

Cifra preziosa da investire nella rosa

La cifra ottenuta dall’Europa League è circa la metà di quanto il Bologna aveva incassato in Champions League uscendo ai gironi. Tuttavia, rimane comunque una somma importantissima che la dirigenza può (e deve) usare al termine della stagione, nel calciomercato estivo.

La gara contro l’Aston Villa ha messo in evidenza un gap importantissimo tra il livello dei rossoblù quello dei Villans e, dai 22 milioni incassati, la società potrebbe investire su qualche giocatore chiave, magari il sostituto di Lucumi. Basti pensare che con 17 milioni il Bologna ha messo le mani su Jonathan Rowe, un acquisto importante certo, ma che sta pagando e pagherà in futuro sia in termini di gol che, nell’eventualità di un addio, di plusvalenze.

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