Aston Villa-Bologna (4-0), Orsolini: «Contro squadre così forti ti togli il cappello e fai un applauso»

Il Bologna termina il suo percorso in Europa League al Villa Park: decisivo il 4-0 finale, che permette all’Aston Villa di staccare il pass per la semifinale. Niente da fare per la squadra di Vincenzo Italiano, per cui diminuiscono sensibilmente le possibilità di disputare una competizione europea nella prossima stagione.

Al termine del match, Riccardo Orsolini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare il risultato finale e i sentimenti che popolano lo spogliatoio rossoblù in questo momento. Di seguito, le sue dichiarazioni.

Aston Villa-Bologna, l’intervista post-partita di Orsolini

Ferguson ha detto che è stata un Europa League da cui avete imparato tanto, è così?

«È stato un percorso bellissimo, ci siamo tolti tante soddisfazioni e siamo cresciuti tanto. Peccato per com’è finita, ma contro squadre così forti ti togli il cappello e fai un applauso».

Più forti per cosa?

«Noi sapevamo che dovevamo costruire questa qualificazione in casa. Non ci siamo riusciti, ma oggi serviva un mezzo miracolo, Ci hanno fatto subito capire che non era serata per noi. Questa è una squadra che vincerà sicuramente l’Europa League».

Secondo me non c’è una distanza di 7-1 tra Bologna e Aston Villa

«Forse il risultato finale è un po’ bugiardo per quello che abbiamo costruito, soprattutto il primo tempo in casa. Da parte nostra c’è tanto orgoglio, potevano metterci in difficoltà in qualsiasi momento. Avevo letto che loro non perdevano in casa in Europa da maggio 2024: questo ti fa capire la loro forza».

Si trattava di fare una partita ideale, ma un po’ di situazione vi hanno sorpreso

«Abbiamo preso parecchi gol da situazione di gioco fermo. Oggi abbiamo dormito come dei polli su un fallo laterale, all’andata due gol su calci d’angolo. Nel secondo l’attaccante è riuscito addirittura a stoppare palla dentro l’area. Sono situazioni che in Europa paghi».

Qual è la differenza fra i due tipi di calcio?

«Fanno un calcio molto fisico, mixano giocatori tecnici con quelli fisici, facilitati da budget incredibili. Abbiamo provato in tutti i modi a colmare questo gap ma è veramente tosta».

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