Un nuovo “giallo” in casa Bologna…

Non c’è più Sherlock Holm, è vero. Anzi, domani ci sarà per la prima volta da avversario. Eppure, a Bologna bisogna subito risolvere un giallo. Nessuna lite, nessun furto da smascherare. No, questa volta il “giallo” è il cartellino che tre giocatori rossoblu non devono prendere. A un passo dalla squalifica, un difensore, un attaccante e un portiere non possono permettersi passi falsi. Il calendario è intenso: se si vuole tentare l’insperata rimonta servirà tutto l’organico disponibile.

Sospettato numero uno: Ravaglia

In appena quindici gare di Serie A, Ravaglia è già stato ammonito quattro volte. Un numero alto per un portiere, giustificabile principalmente con perdite di tempo e proteste. Ora, però, col rush finale che sta per avere inizio, sarà importante dare a Italiano più margine di scelta possibile. Insomma, un cartellino contro la Vecchia Signora costerebbe carissimo al guantone di Castel Maggiore.

Sospettato numero due: Lucumi

Il secondo “sospettato” di questo particolare giallo è Jhon Lucumi. Un habitué, considerando che è in diffida da oltre un mese. Ma anche e soprattutto uno degli indiziati più solidi. Il centrale, infatti, è il ruolo in cui l’ammonizione risulta più semplice da prendere. L’esperienza del colombiano, però, la fa da padrona: l’ex Genk e Deportivo Cali sta gestendo la situazione in maniera eccelsa.

Sospettato numero tre: Cambiaghi

Sarà un po’ più semplice evitare la squalifica per Cambiaghi. Tra l’aggressiva concorrenza di Rowe e il ruolo estremamente offensivo non è tra i più quotati in casa Bologna per un cartellino. Di certo, però, dovrà fare attenzione. Contando anche l’Europa è stato nella lista dei cattivi ben cinque volte e, di certo, non vorrà finirci anche una sesta. C’è una titolarità da insidiare e al 28 servirà un finale di stagione incandescente per convincere tutti che se la merita.

Fonte: Stadio, Davide Centonze

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