Diouf: «Abbiamo gestito bene i momenti difficili»

La Virtus Olidata Bologna conquista un’altra vittoria importante, superando alla Virtus Arena la Nutribullet Treviso. Le V Nere, grazie a questo successo, hanno risposto a tutte le dirette concorrenti, confermandosi al primo posto in classifica anche al termine della prima giornata del girone di ritorno.

LE PAROLE DI MOMO DIOUF.

Tra i grandi protagonisti della serata c’è stato Momo Diouf. Il centro bianconero ha ingaggiato una dura battaglia sotto le plance contro i lunghi trevigiani, chiudendo la sfida con 17 punti, 8 rimbalzi e 26 di valutazione. Numeri che certificano l’impatto determinante del numero 35 sulla vittoria finale dell’Olidata Queste le dichiarazioni rilasciate da Momo Diouf ai microfoni di LBA TV:

«Brava Treviso che ha lottato fino alla fine, ma bravi anche noi che siamo rimasti lucidi nei momenti più importanti della gara. Il nostro momento di calo ha permesso a Treviso di rientrare, ma siamo stati bravi a gestire il vantaggio. Io cerco sempre di mettere energia in campo, sia in attacco che in difesa, e poi i risultati arrivano».

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook