BasketVirtus Bologna
Diouf: «Abbiamo gestito bene i momenti difficili»
Le dichiarazioni di Momo Diouf, centro della Virtus Olidata Bologna, al termine della sfida di LBA vinta contro la Nutribullet Treviso
La Virtus Olidata Bologna conquista un’altra vittoria importante, superando alla Virtus Arena la Nutribullet Treviso. Le V Nere, grazie a questo successo, hanno risposto a tutte le dirette concorrenti, confermandosi al primo posto in classifica anche al termine della prima giornata del girone di ritorno.
LE PAROLE DI MOMO DIOUF.
Tra i grandi protagonisti della serata c’è stato Momo Diouf. Il centro bianconero ha ingaggiato una dura battaglia sotto le plance contro i lunghi trevigiani, chiudendo la sfida con 17 punti, 8 rimbalzi e 26 di valutazione. Numeri che certificano l’impatto determinante del numero 35 sulla vittoria finale dell’Olidata Queste le dichiarazioni rilasciate da Momo Diouf ai microfoni di LBA TV:
«Brava Treviso che ha lottato fino alla fine, ma bravi anche noi che siamo rimasti lucidi nei momenti più importanti della gara. Il nostro momento di calo ha permesso a Treviso di rientrare, ma siamo stati bravi a gestire il vantaggio. Io cerco sempre di mettere energia in campo, sia in attacco che in difesa, e poi i risultati arrivano».
