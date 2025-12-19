Ivanovic: «Più pazienza in attacco ma dobbiamo rimanere positivi e continuare a lottare»

Si infrangono sul ferro della Beograd Arena i sogni di una doppietta serba per la Virtus Bologna che si deve arrendere per 90-89 alla Stella Rossa. Edwards guida i suoi con 29 punti a referto, si prende la responsabilità del tiro della vittoria che si spegne però sul ferro. Esce comunque a testa alta la squadra di Coach Ivanovic che dopo aver sconfitto il Partizan gioca una gara di altissimo livello contro la Stella Rossa.

Le V Nere pagano caro le diverse palle perse e la poca lucidità in alcuni momenti in cui il match sembrava poter essere indirizzato verso la propria parte. Rimane comunque una prestazione in cui, su uno dei campi più difficili d’Europa si è giocato fino all’ultimo secondo per portare a casa il risultato.

Le dichiarazioni di Ivanovic Post Stella Rossa – Virtus Bologna

«Congratulazioni alla Stella Rossa che ha giocato meglio gli ultimi momenti di gara, specialmente nel secondo tempo avremmo dovuto avere più pazienza in attacco e abbiamo giocato tre difese veramente brutte. Questa è la pallacanestro, una volta vinci e un’altra perdi. Ci sono tante partite, dobbiamo rimanere positivi e continuare a lottare».

