Ivanovic: «Edwards non ha giocato il secondo tempo per mia decisione, nessun problema fisico»

Terza sconfitta di fila per la Virtus Bologna che cade sul campo dell’Olimpia Milano per 103 – 87 nel trentaquattresimo turno di un Eurolega ormai segnata da tempo. Una prestazione con problemi a livello di presenza mentale e difensiva contro un Olimpia più concreta e capace di condurre dal primo all’ultimo minuto.

Da segnalare i zero minuti di Carsen Edwards nel secondo tempo di gioco ma in generale una gara che non ha visto brillare nessuno dei ragazzi in campo per Ivanovic.

Le statistiche complete.

Le parole di Coach Ivanovic al termine di Olimpia Milano – Virtus Bologna

«Congratulazione a Milano che questa sera ha giocato certamente meglio di noi. Loro sono stati più veloci. Noi invece abbiamo difeso male, perdendo tutte le situazioni di 1vs1 e in generale le responsabilità difensive individuali. Carsen Edwards non ha giocato gli ultimi venti minuti di gara per una mia decisione, nessun problema fisico».

I prossimi appuntamenti bianconeri

La Virtus Bologna osserverà questo fine settimana un turno di riposo per via dell’esclusione dalla LBA di Trapani Shark. Giorni importanti per lavorare in palestra e ritrovare la condizione fisica e mentale in vista del finale di stagione regolare dopo un momento buio. La prossima settimana doppio appuntamento europeo con la sfida del PalaDozza contro Paris Basketball il 31/03 e Valencia il 3/04. Domenica di Pasqua in campo alla Virtus Arena contro la Reyer Venezia in una gara delicata per la classifica di LBA dopo la sconfitta rimediata a Reggio Emilia.

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