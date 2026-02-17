Ivanovic: «Tutto parte dalla difesa, ognuno deve dare qualcosa in più»

A due giorni dal quarto di finale di Coppa Italia in cui la Virtus Bologna affronterà Napoli Basket, coach Dusko Ivanovic ha presentato quella che sarà la sfida e la competizione in programma a Torino. Una manifestazione che negli ultimi anni ha lasciato tanto amaro in bocca e continua a rappresentare l’unico trofeo ancora da conquistare sotto la presidenza Zanetti.

Per le V Nere appuntamento a giovedì, ore 20:45 per la palla a due contro Napoli Basket.

Il tabellone completo della Final Eight di Coppa Italia.

Le parole di Ivanovic in vista della Coppa Italia

Senza Pajola, come arrivate a questo appuntamento? «Pajola è il nostro capitano, quello che ci dà energia e leadership. Altri devono cercare di prendere il suo ruolo, è vero che nelle ultime gare abbiamo avuto qualche problema in posizioni dove i giocatori dovevano adattarsi, ma in questa competizione ognuno deve dare qualcosa di più».

Dopo metà stagione, cosa ti ha soddisfatto della squadra e dove si deve crescere? «Ci sono tante cose dove potremmo migliorare, specie vedendo certe cose delle ultime gare. In precedenza abbiamo fatto ottime prove difensive, facendo punti in transizione, ma di recente abbiamo perso aggressività e contropiede, costringendoci ad attaccare a difesa schierata; qui dovremo cercare di crescere».

Nelle ultime gare ci sono stati dei blackout improvvisi: «Dobbiamo giocare con calma e vedere cosa succederà. Di recente abbiamo fatto bene per 15′ poi abbiamo perso concentrazione, e questo è qualcosa che sappiamo tutti: se vuoi vincere devi giocare bene in difesa, perchè è dalla difesa che parte tutto, così poi in attacco qualche soluzione la si trova».

Si riproporrà Edwards come portatore di palla? «Non saprei. Abbiamo Vildoza, abbiamo Hackett che sta facendo una ottima stagione, ma abbiamo bisogno di alternative. Come detto, ogni giocatore ha bisogno di fare qualcosa di più, di adattarsi, di essere pronto».

