Il ko col Pisa, le opzioni per Lucumí e una nuova pretendente per Dominguez: Bologna, le principali notizie di sabato 8 agosto 2026

Il Bologna ha vissuto un sabato 8 agosto 2026 ricco di notizie tra campo e mercato: Rowe ribadisce la volontà di restare, mentre il ko col Pisa lascia interrogativi. Intanto, Lucumí resta al centro delle trattative con la Juventus e Dominguez piace al Norwich.

Rowe carica il Bologna

Jonathan Rowe ribadisce il suo legame con il Bologna e l’ambizione di restare in rossoblù. L’inglese si è raccontato tra il nuovo tecnico Domenico Tedesco, le prospettive della squadra e il rapporto con la città. L’attaccante ha espresso entusiasmo per le novità tattiche e grande fiducia nel gruppo, indicando i rossoblù tra le protagoniste della prossima stagione. Rowe ha inoltre chiarito di non voler lasciare Bologna e di puntare a conquistare la nazionale inglese.

Le parole di Rowe.

Rossoblù ko contro il Pisa

Il Bologna perde 4-1 contro il Pisa in un’amichevole particolare, disputata a porte chiuse e senza stampa. Il risultato evidenzia alcune difficoltà difensive, ma non può essere considerato una sentenza definitiva. La gara, molto lunga, ha permesso a Domenico Tedesco di sperimentare uomini e soluzioni in vista dell’inizio ufficiale della stagione. Tra le poche note positive spicca il gol di Thijs Dallinga, mentre il vero giudizio sul nuovo Bologna arriverà con le partite ufficiali.

Il commento del brutto ko.

Cabal o Koopmeiners per Lucumí

Il Bologna studia nuove soluzioni per sbloccare la cessione di Jhon Lucumí alla Juventus, con Juan Cabal e soprattutto Teun Koopmeiners possibili pedine nell’operazione. I rossoblù valutano infatti il prestito dell’olandese, nonostante costi e ingaggio elevati. La trattativa resta complessa, ma potrebbe rappresentare una soluzione per avvicinare le parti e favorire il trasferimento del difensore colombiano a Torino.

L’opzione Cabal per Lucumí.

L’opzione Koopmeiners per Lucumí.

Il Norwich su Dominguez

Il Bologna valuta il futuro di Benjamin Dominguez, finito nel mirino del Norwich per la prossima stagione. L’argentino potrebbe lasciare i rossoblù, mentre il club inglese punta su un profilo offensivo giovane da valorizzare. Parallelamente, il Bologna guarda al futuro e segue Luka Kusic, giovane talento sloveno del Radomlje, individuato come possibile investimento per la Primavera e, nel tempo, per la prima squadra.

La novità sul fantasista argentino.

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