Edwards sempre più leader maturo: «Contento per la squadra, io devo finire meglio le partite»

La Virtus Bologna sigilla il quinto successo su altrettante gare casalinghe in Eurolega. A fare le spese del fattore PalaDozza è stato questa volta il Maccabi Tel-Aviv che si è dovuto arrendere al punteggio di 99-89. Tra gli assoluti protagonisti per le V Nere un Carsen Edwards in versione MVP del match con uno strabiliante 8/15 da tre punti. Il Texano ex Bayern Monaco ha chiuso la gara con 26 punti a referto.

Le parole di Carsen Edwards post Virtus Bologna – Maccabi

«Sono contento per la squadra perché abbiamo fatto molte cose buone, ma devo finire meglio le partite: alla fine ho commesso qualche palla persa e devo essere più solido in difesa. Provare a ottenere qualche vittoria in trasferta sarà importante, ma continueremo a lavorare e vedremo».

Analisi lucida per il leader offensivo dei bianconeri, che proprio durante l’ultimo quarto ha mollato il piede dall’acceleratore facendo arrabbiare coach Ivanovic. Il tecnico montenegrino ha deciso così di richiamare in panchina la sua stella per dargli modo di riflettere sul calo subito elaborato e analizzato dallo stesso Edwards nell’immediato post partita ai microfoni di Sky Sport Basket.

Nonostante gli alti livelli raggiunti in Eurolega Carsen Edwards sta dimostrando un impronta da giocatore aperto ai miglioramenti e ai consigli per il bene della squadra. Quelli che alle volte posso sembrare momenti di tensione con la guida tecnica vengono sempre tramutati in qualcosa di positivo sul campo.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook