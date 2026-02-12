Non c’è gara a Istanbul, la Virtus si arrende 91-60 contro l’Efes

Anadolu Efes – Virtus Bologna 91-60 (22-19, 21-16; 21-10, 27-15)

Anadolu Efes: Beaubois, Hazer 10, Loyd 4, Weiler-Babb 18, Cordinier 3, Dozier 10, Poirier 6, Swider 22, Osmani 13, Yilmaz, Jones 4. Coach Kokoskov.

Virtus Bologna: Vildoza 6, Edwards 8, Niang 2, Smailagic 12, Alston, Hackett, Ferrari 2, Morgan 12, Diarra 1, Jallow 8, Diouf 7, Akele 2. Coach Ivanovic.

La Cronaca

Parte bene la Virtus sul campo di Istanbul trovando un primo piccolo vantaggio sul 5-10. I padroni di casa rientrano subito fermando il tentativo di fuga bianconero. Si sbaglia tanto nella fase centrale del primo quarto con l’Efes che sul finale trova maggior fiducia e chiude in vantaggio sul 22-19.

Morgan prima e Smailagic poi provando a rimettere in fiducia la squadra di coach Ivanovic che è capace di condurre l’inerzia del gioco. Per i turchi è Cole ha mettere le marce alte con una striscia di conclusioni da oltre i 6,75 che portano i suoi direttamente sul +7. La V nera controbatte, si riavvicina ma nel finale di primo tempo è ancora l’Efes a dare gas chiudendo i primi 20′ di gioco sul 43-35.

Secondo Tempo

Rientra bene la formazione di coach Ivanovic che trova i canestri di Jallow ed Edwards che portano fino al -6 le V Nere. L’Efes è però più determinata ed energica e con un parziale firmato da Poirier e Willer-Babb trova il nuovo +11. I bianconeri mollano pian piano la gara, mancano energie e volontà di lottare contro un Efes in ripresa che dilaga già nella seconda metà del terzo quarto. La terza frazione si chiude così sul 64-45.

Nel quarto periodo non cambia lo spartito del match, gara ormai indirizzata e Virtus stanca dalla sfida vinta contro Brescia. Gli ultimi dieci minuti di gara non registrano grandi emozioni, arrivano minuti per Francesco Ferrari tra le fila dei virtussini. Il giovane ex Cividale matura così minuti di alto livello importanti per la crescita e il futuro dell’ala azzurra. Scorre il tempo fino alla sirena senza eventi da riportare, finisce xx-xx tra Efes e Virtus.

