Fenerbahçe-Virtus, il prepartita di coach Mumbrú e Alston Jr.

Si apre il sipario sull’avventura europea delle Vu Nere. Domani sera la Virtus Bologna affronterà in trasferta il Fenerbahçe nel Round 1 di Eurolega. Una partita che si prevede essere complicata, data la pericolosità offensiva e la difesa fisica della corazzata turca. Inoltre, la compagine di Jasikevičius entra nel match con il morale alto, dopo aver trionfato nella Coppa del Presidente (contro il Beşiktaş).

Il club di Istanbul ha cambiato tanto quest’estate, vedendo partire alcuni giocatori cardine delle passate stagioni (Tarik Biberović e Devon Hall, su tutti). Nonostante ciò, la dirigenza non si è fatta trovare impreparata, assicurandosi le prestazioni di alcuni fuoriclasse del panorama continentale: in particolare Shane Larkin, Will Clyburn e Shavon Shields. La Virtus dovrà fare perno sul talento individuale dei suoi esterni e sull’atletismo dei suoi lunghi. In più, dovrà cercare di elevare la contesa a ritmi frenetici, sicuramente più consoni all’identità virtussina.

Le parole di coach Alex Mumbrú

«Domani ci aspetta una partita molto dura, in uno dei campi più difficili. Il Fenerbahçe è una squadra di alto livello che si è rinforzata dato che ha firmato degli ottimi giocatori. Hanno giocato un’ottima Supercoppa e sono stati vicini a battere l’Olympiacos, vincendo poi la finale 3-4 posto contro Dubai. Sappiamo che sarà una partita molto difficile per noi. Stiamo migliorando giorno per giorno: ci adatteremo partita per partita a seconda del tipo di gara che sarà.»

Le dichiarazioni di Derrick Alston Jr.

«Domani affronteremo una squadra di altissimo livello come il Fenerbahçe, una squadra che l’anno scorso ha raggiunto le Final Four e che vuole tornarci anche quest’anno. Ma penso che per noi sia una grande opportunità per scendere in campo e competere, andando là con l’obiettivo di vincere. Per farlo dovremo giocare seguendo il nostro stile di gioco e mantenere un livello di concentrazione molto alto, godendoci la partita. Per noi sarà una grande occasione e per molti una partita speciale in quanto sarà la prima gara di Eurolega, quindi dobbiamo essere noi stessi, essere coraggiosi e divertirci.»

Le informazioni sulla partita

Fenerbahçe Tarfin Istanbul vs Virtus Bologna, Venerdì 25 settembre ore 19.45, Ulker Sports and Event Hall (Istanbul).

Arbitri: Juan Carlos García, Milivoje Jovčić, Stefan Calic.

Diretta: Sky Sport Basket, Now e Nettuno Bologna Uno.

Ancora indisponibile Kevin Kokila.

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