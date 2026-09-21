Calciomercato Bologna, Sartori in azione: venerdì a Monza per tre giocatori

Giovanni Sartori non si ferma mai e con lui il suo lavoro sul calciomercato del futuro del Bologna o di qualche altro club. In attesa di capire quali saranno le intenzioni sue e del club vista la breve scadenza del contratto il prossimo 30 giugno 2027, lui continua a lavorare.

Il dirigente lodigiano nella serata di venerdì, in occasione della 5^ giornata del campionato di Serie A, era ospite al “Brianteo” di Monza. Il responsabile dell’area tecnica rossoblù ha osservato da vicino la vittoria della squadra di casa sul Sassuolo. L’obiettivo, secondo le indiscrezioni, erano tre giocatori proprio della squadra biancorossa brianzola.

Un bomber nel mirino

Serata fortunata per il dirigente rossoblù che ha assistito a una bella gara con giocate interessanti. La gara è finita 2-1 con la doppietta di Varela del Monza e gol di Adzic per il Sassuolo. Detto che il montenegrino del Sassuolo piace da tempo a Sartori, che lo avrebbe voluto al Bologna già diverse sessioni di calciomercato fa, il suo occhio è stato senz’altro rapito dal portoghese dei brianzoli.

Gustavo Varela è stato il vero uomo in più del Monza, mettendo la sua doppia firma nel tabellino contro il Sassuolo. Il lusitano con la doppietta ha siglato il terzo e il quarto gol del suo campionato, uno score pari a quello di Antonio Raimondo col Frosinone.

Chi sono gli altri giocatori nel mirino

Oltre a Varela, gli occhi di Sartori si sono posati sul trequartista inglese classe 2007 , e sul difensore classe classe 2006 italiano Eddy Kouadio. A differenza del centravanti portoghese, arrivato a titolo definitivo, questi ultimi due non sono della società brianzola.

Entrambi questi ultimi giocatori sono al Monza non la formula del prestito annuale, senza opzione di riscatto. L’inglese è arrivato a fine sessione estiva di mercato dal Southampton, su segnalazione del tecnico Ivan Juric che lo aveva conosciuto durante il suo passaggio in Premier League. Medesima operazione per il difensore, arrivato dalla Fiorentina.

Il 20enne di proprietà della società viola, va segnalato, si trova in queste ore tra i 34 convocati azzurri di Roberto Mancini insieme a Massimo Pessina. Un giovane azzurro che si sta distinguendo a suon di prestazioni nella sua prima annata in Serie A, un investimento che sul calciomercato al Bologna è riuscito abbastanza bene negli ultimi anni quando ha avuto l’occasione di farlo.

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