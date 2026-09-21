La nuova strategia di Saputo, Sartori in azione, il focus sulla pausa nazionali e il rientro di Dovbyk: Bologna, le principali notizie di lunedì 21 settembre

Di seguito riportiamo le principali notizie riguardanti il Bologna, ai rispettivi link, della giornata che sta volgendo al termine.

Saputo cambia strategia

Il gruppo Saputo ha ceduto le attività europee, con la conseguente chiusura di cinque fabbriche in Inghilterra e sta dirottando e intensificando gli investimenti in Canada e Stati Uniti d’America.

Clicca qui per l’approfondimento.

Bologna: il lavoro durante la sosta

Tre settimane di lavoro circa e approfondimenti tattici per Raffaele Palladino e i rossoblù che rimarranno a Casteldebole. È rientrato Dovbyk, dopo il problema patito alla coscia che lo ha tenuto fuori sia a Napoli che nell’ultima partita casalinga contro il Torino. La situazione legata a Bernardeschi non preoccupa lo staff medico del Bologna: il calciatore italiano andrà monitorato e sarà rivalutato nei prossimi giorni.

Il focus sul lavoro di Palladino.

Situazione attacco: qui il punto della situazione.

Dovbyk e Bernardeschi: carichi di lavoro differenziati.

I convocati dalle rispettive nazionali e il momento no

Saranno 12 i calciatori rossoblù impegnati con le proprie nazionali. L’ultima chiamata in ordine cronologico per Vitik, convocato dalla Repubblica Ceca.

Qui la lista dei calciatori rossoblù.

Il momento negativo della squadra dettato dai risultati ha bisogno di approfondimenti.

Qui la nostra riflessione sul momento no.

Calciomercato Bologna

Giovanni Sartori ha assistito all’anticipo tra Monza e Sassuolo, per visionare da vicino tre profili che potrebbero fare al caso del club rossoblù. Sotto la lente d’ingrandimento del dirigente bolognese sono finiti Varela, Kouadio e Robinson.

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