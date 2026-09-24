Bologna, il retroscena sull’addio di Italiano: «Stava chiudendo col Napoli poi…»

Vincenzo Italiano ha conquistato i cuori dei tifosi del Besiktas, dopo aver fatto altrettanto sotto le Due Torri sulla panchina del Bologna. In estate, il tecnico di Karlsruhe ha salutato il mondo rossoblù dopo due stagioni di grande lavoro che hanno portato un trofeo, la Coppa Italia, che mancava da 51 anni.

Un addio senza rimpianti quello dell’allenatore siciliano che successivamente si è accasato un po’ a sorpresa al Besiktas, dove ha firmato un mega contratto da 6 milioni netti all’anno. Nessun rimpianto, come detto, per via delle difficoltà dell’ultima stagione nel dare continuità al suo lavoro di crescita, il conseguente 8° posto senza qualificazione in Europa e il piano di risparmio sul mercato.

Una dinamica poco chiara

La sensazione però è che nelle ore del suo addio ci sia stato qualcosa di irrisolto, di poco chiaro. Prima di comunicare al Bologna la sua volontà definitiva di lasciare il club, Italiano aveva parlato indirettamente (tramite i suoi agenti) con il Napoli, a Roma, negli studi della FilmAuro di Aurelio De Laurentiis.

Un incontro piuttosto pubblico e pubblicizzato che aveva portato l’allenatore e la società partenopea ad un accordo sulla parola. Le ore successive poi avevano lasciato il dubbio su che cosa fosse successo. Il Bologna, tramite la voce del direttore sportivo Marco Di Vaio, aveva fatto sapere di non essere al corrente dell’incontro Italiano-Napoli. Una dichiarazione che aveva fatto trasparire un certo fastidio per l’evoluzione della situazione.

Le tempistiche poi del confronto “finale” tra il club e il suo ormai ex tecnico sembravano aver favorito la candidatura forte di Massimiliano Allegri.

La conferma del Besiktas, con un dettaglio in più…

A fare chiarezza sul destino di Italiano in quelle ore è stato il presidente del Besiktas Serdar Adali. Il numero della società bianconera di Istanbul è estremamente soddisfatto del suo allenatore e ne ha raccontato il retroscena che lo ha portato in Turchia.

«Quando abbiamo incontrato Italiano la prima volta ci dissero che stava chiudendo con il Napoli. Quando poi però abbiamo saputo che l’accordo era saltato, ci siamo fiondati in Italia». Insomma, l’accordo con gli azzurri era pressoché definito come conferma il numero uno del club turco. Poi, per motivi che probabilmente per sempre ignori, De Laurentiis ha preferito virare verso l’esperto Allegri.

Quel che è interessante, però, è che non solo l’allora tecnico rossoblù aveva incontrato il Napoli, ma in precedenza aveva parlato anche col Besiktas. E anche di questo dettaglio probabilmente il Bologna non era esattamente a conoscenza, mentre Italiano aveva ben chiare le idee sul suo futuro molto prima dell’ultimo faccia a faccia del 28 maggio…

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